Доллар продолжит движение выше 76 руб./$1 - Промсвязьбанк

Продажам в национальной валюте в среду, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 0,6%, отступив в район 41,5 доллара за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия вторника не даст дополнительных ориентиров для рубля, говорится в комментарии банка.

"На таком фоне ожидаем некоторого снижения рубля на открытии торгов, что позволит паре доллар/рубль подняться в район 76,2 руб./$1. В дальнейшем определяющим фактором для динамики национально валюты выступит статистика по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг в Европе и США, которая может оказать существенное влияние на отношение инвесторов к рисковым активам, включая валюты развивающихся стран. В случае выхода слабых данных, продажи в рубле усилятся, что позволит доллару предпринять очередную попытку обновления сентябрьских максимумов, установленных чуть выше 76,5 руб./$1. Отметим, что в рамках ближайших сессии ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в нижней половине диапазона 75-80 руб./$1.