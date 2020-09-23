Рынок акций начнет торги среды ростом - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, считает, что в среду рынок акций откроется ростом, так как плюсующие американские фьючерсы перевесят дешевеющее сырье. "Если внешний фон продолжит хотя бы слабо улучшаться, то индекс Мосбиржи попробует завершить день уверенно выше отметки 2900 пунктов. Тем самым будет открыта дорога на еще один "штурм" уровня 3000 пунктов, который является больше психологической, а не технической преградой", - пишет он в комментарии компании.