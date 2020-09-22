Рубль вечером вернулся к снижению к доллару и продолжает дорожать к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 22 сентября. Доллар отыграл потери и немного дорожает, евро продолжает снижаться на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль повышается к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро.

Курс доллара США составил 76,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,15 руб./EUR1, подешевев на 44,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,69 копейки - до 82,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост и вернулся к снижению в паре с долларом, но продолжает заметно дорожать к евро на вечерних торгах вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар возобновил рост к большинству мировых валют на Forex на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, где он выступает вместе с министром финансов Стивеном Мнучином. В среду Пауэллу предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Кроме того, рубль получает поддержку от возобновившей рост нефти и подготовки к пику налоговых выплат сентября со стороны компаний-экспортеров. В конце недели в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы объемом порядка 1 трлн рублей. Нефть корректируется вверх после падения накануне более чем по 4% по обоим эталонным сортам, связанного с возобновлением добычи на востоке Ливии.

Экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования, сообщил Пауэлл. Он также выразил уверенность в том, что американская экономика сможет полностью восстановиться после "этого сложного периода".

"Мы по-прежнему привержены использованию всего широкого круга наших инструментов для поддержки экономики столько, сколько это потребуется", - заявил Пауэлл.

В свою очередь председатель Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан сказал в интервью The Wall Street Journal, что новый прогноз ФРС относительно будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) может усложнить процесс принятия дальнейших решений и подогреть рисковые настроения на финансовых рынках.

Он подтвердил, что поддерживает идею о том, что американскому ЦБ потребуется предпринимать многочисленные шаги для поддержки экономики в течение некоторого времени. Однако он полагает, что новая система ФРС, о которой было объявлено в прошлую среду, не дает представителям руководства регулятора той гибкости, которая может потребоваться от них в дальнейшем.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, в течение дня во вторник рубль укреплялся к доллару, отыгрывая падение начала недели, однако ближе к вечеру снова начал сдавать позиции. Днем рост котировок российской валюты происходил на фоне восстановления нефти, упавшей накануне на новостях об ожидаемом увеличении поставок из Ливии и возможного введения новых ограничений в Великобритании. К вечеру ситуация изменилась, волатильность на рынках выросла, а нефть и рубль потеряли запас роста, накопленный в течение дня.

"Подобную динамику можно частично объяснить продолжением снижения риск-аппетита у инвесторов на фоне заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, о том, что вновь введенные ограничительные меры могут оставаться в силе в течение 6 месяцев. Еще одним событием, оказавшим влияние на рынки во вторник, могло стать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, в ходе которого он заявил, что в США до сих пор 11 млн человек остаются без работы по сравнению с февралем, а также обозначил, что восстановление могло бы проходить гораздо быстрее, если бы в дополнение к инструментам монетарной политики были бы задействованы также и фискальные стимулы. Учитывая отсутствие согласия между республиканцами и демократами относительно пакета помощи населению, вероятность новых фискальных мер до ноябрьских выборов в США остается низкой", - говорит Беспалов.

Кроме того, по его словам, индекс МосБиржи в понедельник активно снижался, однако уже во вторник он умеренно восстанавливается, несмотря на принятие Госдумой РФ поправок о повышении НДПИ и разнонаправленную динамику нефтяных котировок. "В целом динамика рубля в ближайшем будущем будет по-прежнему зависеть от нефтяных цен, повышательный потенциал которых ограничен в связи с ожидаемым восстановлением добычи в Ливии. Санкционные риски для рубля и российских активов также продолжают оставаться в фокусе рынка на фоне заявлений госсекретаря США Майкла Помпео о "формировании коалиции" для остановки проекта "Северный поток 2", - подчеркивает Беспалов.

На стремление инвесторов рисковать серьезное влияние продолжают оказывать новости относительно второй волны COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что распространение коронавируса COVID-19 в мире активизируется, но летальных исходов фиксируется меньше.

Согласно данным организации, распространенным в ночь на вторник, за прошлую неделю в мире было выявлено почти 2 млн новых случаев заражения, это на 6% больше, чем неделей ранее. "Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с начала эпидемии", - констатирует ВОЗ.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии в мире выявлено 31,5 млн случаев заражения COVID-19, почти 968 тыс. инфицированных скончались, более 23,1 млн выздоровели. Самое большое количество выявленных случаев заражения приходится на США (7 млн), Индию (5,5 млн) и Бразилию (4,5 млн).

Аналитики предупреждают, что в ближайшие дни европейские страны, вероятно, введут новые ограничения для общественной жизни на фоне стремительного роста числа случаев инфекционного заражения. Возможность ужесточения ограничений усиливает опасения, связанные с пандемией и ее воздействием на мировую экономику.

О новом введении ограничительных мер по борьбе с коронавирусом во вторник сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Они касаются на часы работы для баров и ресторанов, а также на максимальное число собирающихся вместе людей. При этом, по словам Джонсона, в стране не вводят второй общенациональный карантин, не обязывают всех оставаться дома, а школы и университеты не прекратят работу.

"Правительство введет тщательно рассмотренные новые ограничения в Англии, чтобы достичь максимального сокращения наших показателей (заражения коронавирусом - ИФ) с минимальным ущербом по условиям жизни", - заявил Джонсон.

Тем не менее, отмечают аналитики, решение британского правительства может стать сигналом возвращения к глобальным карантинам на фоне роста рисков второй волны пандемии с похолоданием в Северном полушарии.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild заявил, что в США надеются, что "Северный поток 2" не будет достроен. "Мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке", - сказал Помпео.

По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине. Помпео также связал тематику "Северного потока" с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Президент США Дональд Трамп не стал рассуждать перед прессой о том, кто несет ответственность за инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным. "Мы поговорим об этом в другой раз", - сказал он американским журналистам в понедельник, отвечая на вопрос одного из них о том, "кто отравил Навального".

Ранее в сентябре Трамп заявлял, что будет недоволен, если версия Берлина об отравлении Навального подтвердится. "Я совсем не буду доволен, если так все и было", - сказал тогда Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отметив, что "все выглядит так, будто это - правда".

Цены на нефть эталонных марок во вторник повышаются на новостях о шторме "Бета", который достиг побережья США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,58% - $41,68 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,36% - до $39,45 за баррель. Октябрьский контракт истекает с закрытием торгов во вторник. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI прибавили в цене 0,35% и торгуются на уровне $39,67 за баррель.

Тропический шторм "Бета" в понедельник вечером обрушился на побережье штата Техас, сообщают СМИ. Как отмечает Bloomberg, шторм может достичь Луизианы. Однако ожидается, что шторм не приведет к длительным перебоям в работе буровых установок на шельфе.

Накануне нефть существенно подешевела на опасениях по поводу возобновления добычи на востоке Ливии.

"Ключевым фактором, оказавшим негативное влияние на динамику нефтяных цен, стало снятие блокады на добычу "черного золота" в Ливии. Так, ливийская National Oil Corp. объявила о возобновлении производства нефти на востоке страны. В настоящий момент объемы ливийского производства нефти составляют 100 тыс. баррелей в сутки, тогда как перед блокадой в январе текущего года в стране добывалось 1,2 млн баррелей в сутки. Таким образом, потенциальное увеличение предложения на 1,1 млн баррелей в сутки со стороны Ливии может оказать серьезное давление на нефтяные цены. Помимо этого, на финансовых рынках усиливаются опасения относительно второй волны коронавируса, которая может сказаться на темпах восстановления мирового спроса на нефть, что также нашло отражение в динамике нефтяных цен", - полагает аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "Финам" Анна Зайцева.

ЦБ РФ с 14 по 18 сентября продавал валюту на 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Таким образом, в целом на предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 12,5 млрд рублей.

Банк России во вторник, 22 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 176,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 370 млрд рублей и спросе 1 трлн 176,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 15 сентября, банки разместили 1 трлн 616,2 млрд рублей (при лимите 1 трлн 810 млрд рублей и спросе 1 трлн 616,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых.

ЦБ РФ провел также доразмещение 37-го выпуска КОБР объемом 5 млрд 995,54 млн рублей. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0003% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 сентября на 23,3 копейки, до 76,2711 руб./$1, и уменьшил курс евро на 52,5 копейки, до 89,4813 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 9,72 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,0913 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 18,61 копейки и составил 76,07 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 980,023 млн, из которых $960,275 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 19,748 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 60,28 копейки, до 89,3396 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 67,44 копейки и составил 89,2525 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR370,363 млн, из которых EUR154,405 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR215,958 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 4,47% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 4,5% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 4,62% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 3 б.п. - до 4,63% годовых.