Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 21 сентября и составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,8 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,14% от номинала, что соответствует доходности 0,13% годовых (без изменения к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 0,5 пункта и составил 175 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 8 базисных пунктов - до 139,18% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,405% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 7 базисных пунктов - до 134,15% от номинала (доходность выросла также на 0,5 пункта и составила 3,38% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 15 базисных пунктов - до 115,12% от номинала, что соответствует доходности 1,925% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали всего на 1,5 базисного пункта, до 110,035% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 1,42% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене всего 1 базисный пункт, подешевев до 132,75% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,38% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 5 базисных пунктов, до 112,89% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисных пункта, до 2,185% годовых).
"Несмотря на наблюдаемый сегодня отскок на рынке акций и позитивную коррекцию рубля на внутреннем валютном рынке, динамика российских еврооблигаций во вторник в целом нейтральная. Падение, конечно, приостановилось, но сил для роста в секторе отечественных евробондов пока нет. Колебания котировок в основном проходят вблизи уровней закрытия предыдущего дня. На рынке рублевых гособлигаций также отсутствует ярко выраженная тенденция. Таким образом, в целом день для суверенных гособлигаций РФ довольно спокойный. Участники рынка ждут новых драйверов для движения в ту или иную сторону, поскольку, с одной стороны, весь пришедший на мировые рынки негатив был отыгран еще накануне, а с другой стороны - инвесторы не спешат распродавать российские еврооблигации, учитывая их привлекательную положительную доходность и относительно высокое кредитное качество", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.