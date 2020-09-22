Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики

Москва. 22 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций после заметного падения накануне не продемонстрировали ярко выраженной динамики во вторник на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 21 сентября и составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,8 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,14% от номинала, что соответствует доходности 0,13% годовых (без изменения к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 0,5 пункта и составил 175 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 8 базисных пунктов - до 139,18% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,405% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 7 базисных пунктов - до 134,15% от номинала (доходность выросла также на 0,5 пункта и составила 3,38% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 15 базисных пунктов - до 115,12% от номинала, что соответствует доходности 1,925% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали всего на 1,5 базисного пункта, до 110,035% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 1,42% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене всего 1 базисный пункт, подешевев до 132,75% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,38% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 5 базисных пунктов, до 112,89% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисных пункта, до 2,185% годовых).

"Несмотря на наблюдаемый сегодня отскок на рынке акций и позитивную коррекцию рубля на внутреннем валютном рынке, динамика российских еврооблигаций во вторник в целом нейтральная. Падение, конечно, приостановилось, но сил для роста в секторе отечественных евробондов пока нет. Колебания котировок в основном проходят вблизи уровней закрытия предыдущего дня. На рынке рублевых гособлигаций также отсутствует ярко выраженная тенденция. Таким образом, в целом день для суверенных гособлигаций РФ довольно спокойный. Участники рынка ждут новых драйверов для движения в ту или иную сторону, поскольку, с одной стороны, весь пришедший на мировые рынки негатив был отыгран еще накануне, а с другой стороны - инвесторы не спешат распродавать российские еврооблигации, учитывая их привлекательную положительную доходность и относительно высокое кредитное качество", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.