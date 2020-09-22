Рост рынка акций РФ вечером замедлился из-за ухудшения внешних настроений, индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи

Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх вслед за нефтью и индексами в Европе, однако вечером подъем замедлился из-за ухудшения внешних настроений на фоне сохраняющихся опасений второй волны коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС в течение торгов протестировали утраченные накануне рубежи 2900 и 1200 пунктов соответственно, однако удержать отметки не смогли.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2884,66 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1193,06 пункта (+1%); цены "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,8%.

Доллар подрос до 76,17 рубля (+0,04 рубля), золото просело до $1904,2 за тройскую унцию (-0,3%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,8%), "Московской биржи" (+2,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%, до 38,76 рубля; дивиденды за второй квартал - 0,607 рубля на акцию), также просели акции "Аэрофлота" (-2,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрия Бабина, распродажи в начале недели были вызваны угрозой второй волны пандемии COVID-19, которая способна существенно затормозить или даже остановить процесс восстановления мировой экономики. Кроме того, остаются неясными перспективы дальнейшего фискального и монетарного стимулирования в США. Также сохраняются риски эскалации конфликта между Вашингтоном и Пекином в высокотехнологической сфере. Существуют сомнения, что сделка по покупке Oracle американского подразделения TikTok получит одобрение правительства США и Китая. Негативное влияние на рисковые активы оказывает и неопределенность, связанная с ноябрьскими выборами американского президента.

Однако во вторник глобальные площадки начали восстанавливаться, способствуя росту российских индексов. Пока данное движение является коррекцией предыдущей волны падения, так как вызвавшие ее факторы остаются актуальными. В случае ухудшения одного из ключевых факторов, оказывающих на рынки давление в последние недели, можно будет увидеть еще одну волну распродаж рисковых активов, которая наверняка заденет и российский рынок, считает эксперт.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, "медведи" в дальнейшем могут увести рынок ниже поддержки 2850 пунктов по индексу МосБиржи, что будет говорить о высокой вероятности продолжения негативной динамики, но пока это маловероятно.

Слабее рынка остаются акции "Татнефти", поскольку компания является одним из основных пользователей льгот на добычу трудноизвлекаемой нефти. Переговоры бизнеса и правительства не привели к каким-либо смягчениям. Соответственно, пересмотр льгот непосредственно касается данной компании. Поскольку ожидается рост налоговых выплат, это приведет к сокращению прибыли, а значит, и выплат акционерам. В итоге рынок наиболее активно переоценивает акции "Татнефти", считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, после просадки в течение четырех дней рынок акций РФ оказался в зоне краткосрочной перепроданности, а когда внешний фон улучшился, российские индексы отскочили вверх. Как минимум, информация Международного консорциума журналистов-расследователей по поводу подозрительных транзакций ведущих банков на $2 трлн не означает прямого финансового ущерба для этих финансовых организаций, да и суммы потенциальных штрафов вряд ли будут столь значимыми. Поэтому рынки могут вновь переключиться на свои тревоги по поводу коронавируса. В Европе под давлением был сектор путешествий и гостеприимства, а в России - сектор транспорта. Секторы нефти и газа, а также металлургии торговались в "плюсе", но далеко не все их компоненты пользовались спросом.

Акции "Аэрофлота" оставались под давлением из-за неопределенности в окончательной цене размещения допэмиссии акций. Кроме того, в августе группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) перевезла на 41% меньше пассажиров, чем годом ранее. Хороший рост показали бумаги "Московской биржи" - биржа стабильно демонстрирует рост объемов торгов, чему способствует приток новых частных инвесторов. До конца года в России может быть зарегистрировано до 7 млн физических инвесторов.

Рубль укрепился против доллара. Позитивное влияние на рубль оказывает налоговый период, что видно из роста краткосрочных межбанковских ставок. Кроме того, накануне курс доллара не смог обновить свой максимум от 9 сентября, что стало техническим сигналом на покупку "россиянина". Наконец, в последнее время повышенным спросом пользуются размещения ОФЗ после того, как Минфин согласился на более высокую премию. На среду запланированы очередные размещения, и рынок уже начал подготовку к ним. Свой вклад вносит нефть, которая пытается вернуться выше отметки $42 за баррель Brent, хотя на рынке сохраняются опасения по поводу слабого спроса из-за второй волны COVID-19.

Накануне рынок нефти испугался восстановления производства в Ливии. Однако в Goldman Sachs полагают, что до декабря оно увеличится лишь на 400 тыс. баррелей в сутки, что не должно создать избыточное предложение. Более того, всегда существует риск ухудшения ситуации из-за продолжающейся в стране гражданской войны. Соответственно, непосредственным риском для котировок планы Ливии пока не являются, а более актуальным будет отчет API, считает аналитик.

Текущий сентябрь пока претендует на один из худших почти за два десятилетия. Ситуацию с принятием пакета экономической помощи в США осложняет появившаяся вакансия в Верховном суде, которую президент Дональд Трамп намерен заполнить еще до выборов, что вызвало негодование у демократов. Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед финансовым комитетом палаты представителей. В подготовленном тексте для выступления говорится о том, что теперь многое в сфере стимулирования экономики зависит от законодателей и их способности принять пакет экономической помощи. В отличие от рынка США российские бумаги были недооцененными до коррекции, а коррекция сделала их лишь более привлекательной для растущего числа новых инвесторов на "Мосбирже", считает Кочетков.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, тренды по рисковым активам смещаются в сторону понижательных. Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов оставались в "плюсе", но отступили от пиков сессии из-за некоторого ухудшения настроений за рубежом, отметки 2900 и 1200 пунктов вновь не устояли.

Акции "Аэрофлота" продолжили снижение под давлением новостей о допэмиссии, а также сообщений о сокращении пассажиропотока в августе на 51,6% г/г. В частности, во вторник котировки опустились до минимума с мая текущего года.

Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов дня. Индекс S&P 500 пока не смог отыграть рубеж 3300 пунктов - если ему удастся отвоевать указанную отметку, возможно возвращение в район 3400 пунктов, в противном случае более вероятно тестирование 3200 пунктов, считает аналитик.

В ближайшие дни на рынке будут ждать выступлений главы ФРС и министра финансов США в Конгрессе. Позиция Пауэлла в целом понятна, он уже неоднократно подчеркивал важность налогово-бюджетного стимулирования для помощи экономики. Для инвесторов в связи с этим более интересным будет услышать комментарии Стивена Мнучина. Опубликованные во вторник данные по продажам домов на вторичном рынке США в августе оправдали прогнозы и показали их увеличение на 2,4% м/м после скачка на 24,7% месяцем ранее.

В Европе силы покупателей будут проверены на прочность в среду, когда выйдут предварительные индексы деловой активности за сентябрь. Статистика ожидается неплохой и как минимум должна показать стабильный рост активности в промышленности и секторе услуг Германии и еврозоны. Ситуация в Великобритании может быть чуть более пессимистичной.

Нефть вечером также отступила от пиков сессии. Ближайшими драйверами котировок станут еженедельные отчеты Американского института нефти и Минэнерго США по запасам. В среднем ожидается, что запасы нефти сократились на 2,25 млн после падения на 4,38 млн неделей ранее - умеренно позитивный сигнал. Тем не менее, Brent пока находится ниже сопротивления $43,5 за баррель, высокими остаются риски движения к сентябрьскому минимуму $39,31 за баррель.

На рынке акций РФ краткосрочный тренд остается нисходящим до преодоления индексами МосБиржи и РТС сопротивлений 2940 и 1230 пунктов. В ближайшие сессии сохраняются повышенные риски возвращения к продажам. Перспективы согласования налогово-бюджетного стимулирования в США остаются неопределенными, а именно это сейчас и нужно было бы экономике. Инвесторам остается лишь ждать сигналов от законодателей и учитывать, что краткосрочные и среднесрочные тренды по большинству рисковых активов смещаются в сторону понижательных. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2830-2930 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, Госдума приняла в первом чтении законопроекты об отмене льгот по экспортной пошлине на сверхвязкую нефть, акции "Татнефти" на этих новостях остаются под давлением. Просели акции "Аэрофлота" (-1,5%) после публикации операционной отчетности за восемь месяцев и август, которая показала сохранение негативной динамики по пассажиропотоку.

В опубликованной на сайте ФРС речи Пауэлла в Палате представителей заявляется решимость регулятора следовать выбранной политике до полного восстановления экономики. В то же время выражена неопределенность в отношении сроков такого восстановления, отмечает Беденков.

Во вторник в Азии сохранилась негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником Осеннее равноденствие; китайский Shanghai Composite просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), Европа после дневного роста демонстрирует смешанную динамику (индексы FTSE, DAX прибавляют по 0,4%, CAC 40 просел на 0,4%) и вяло растет Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,2%).

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал ООН добиться того, чтобы Китай понес ответственность за распространение коронавируса COVID-19 в мире.

Он отметил, что "в самые первые дни распространения вируса Китай заблокировал внутренние поездки по стране, но позволил при этом выполнять рейсы из Китая и заражать весь мир".

По словам Трампа, COVID-19 в итоге будет побежден и "мы вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира".

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, что мировым лидерам не следует пытаться политизировать тему борьбы против коронавируса COVID-19.

Аналитики предупреждают, что в ближайшие дни европейские страны, вероятно, введут новые ограничения для общественной жизни на фоне стремительного роста числа случаев заражения COVID-19, пишет CNBC.

Возможность ужесточения ограничений усиливает опасения, связанные с пандемией и ее воздействием на мировую экономику, пишет MarketWatch.

Нефть во вторник отскочила вверх после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу возобновления добычи на востоке Ливии и роста случаев заражения коронавирусом в ряде стран мира; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 выше уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $41,72 за баррель (+0,7% и -4% в понедельник), октябрьская цена WTI - $39,46 за баррель (+0,4% и -4,4% накануне).

Поддержку цена оказывает шторм "Бета", который обрушился накануне на побережье штата Техас, сообщают СМИ. Как отмечает Bloomberg, шторм может достичь Луизианы. Однако ожидается, что шторм не приведет к длительным перебоям в работе буровых установок на шельфе.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, сообщила агентство Dow Jones.

Национальная нефтяная корпорация Ливии готовится к отправке за рубеж первой после снятия блокады партии нефти. С этой целью нефтяной танкер "Мэрилин Шикоку", как ожидается, прибудет в предстоящий четверг из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке Ливии, сообщила в понедельник газета The Libya Observer со ссылкой на представителя корпорации. Предполагается, что танкер вывезет за рубеж 1 млн баррелей нефти, отмечает издание.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников сообщила, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки, начиная с четверга.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+16,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+8%), En+ (MOEX: ENPL) (+5,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,3%).

Подешевели бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,694 млрд рублей (из них 13,471 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).