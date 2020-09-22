Налоговый период и ожидания аукционов ОФЗ помогают рублю отыгрывать потери - "Открытие Брокер"

Рубль активно укреплялся против доллара и евро во вторник, к середине московских торгов баррель Brent стоил около 3185 рублей, отмечается в комментарии "Открытие Брокер". Ставки MosPrime выросли на день до 4,43%, на неделю до 4,47%, а на месяц остались на уровне 4,50%. По мнению аналитика инвесткомпании Андрея Кочеткова, позитивное влияние на рубль оказывает налоговый период, что видно из роста краткосрочных межбанковских ставок.

"Кроме того, накануне курс доллара не смог обновить свой максимум от 9 сентября, что стало техническим сигналом на покупку "россиянина", - добавляет эксперт. - И, наконец, в последнее время повышенным спросом пользуются размещения ОФЗ после того, как Минфин согласился на более высокую премию. На среду запланированы очередные размещения и рынок уже начал подготовку к ним".

Свой вклад вносит нефть, которая пытается вернуться выше отметки $42 за баррель Brent, хотя на рынке сохраняются опасения по поводу слабого спроса из-за второй волны COVID-19. Впрочем, на взгляд Кочеткова, краткосрочные обстоятельства могут блекнуть на фоне среднесрочной идеи репатриации российского капитала с зарубежных счетов из-за очередной фазы подозрений в сомнительных операциях крупнейших банков. Данный фактор уже играл важную роль в росте российского рынка и укреплении рубля в прошлом году, но, похоже, что история может вновь повториться.