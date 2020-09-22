Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро благодаря растущей нефти и подготовке к налоговым платежам

Москва. 22 сентября. Доллар и евро растеряли утренний рост и дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль перешел к укреплению к бивалютной корзине благодаря возобновившей рост нефти и спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров для подготовки к основным налоговым выплатам сентября.

Курс доллара США составил 75,94 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,25 руб./EUR1, подешевев на 35,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,31 копейки - до 81,93 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 сентября на 23,3 копейки, до 76,2711 руб./$1, и уменьшил курс евро на 52,5 копейки, до 89,4813 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к повышению к доллару и евро на дневных торгах после снижения на открытии сессии благодаря возобновившей рост нефти и подготовке к пику налоговых выплат сентября. В конце недели в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы объемом порядка 1 трлн рублей. Нефть корректируется вверх после падения накануне более чем по 4% по обоим эталонным сортам, связанного с возобновлением добычи на востоке Ливии.

На стремление инвесторов рисковать серьезное влияние продолжают оказывать новости относительно второй волны COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что распространение коронавируса COVID-19 в мире активизируется, но летальных исходов фиксируется меньше.

Согласно данным организации, распространенным в ночь на вторник, за прошлую неделю в мире было выявлено почти 2 млн новых случаев заражения, это на 6% больше, чем неделей ранее. "Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с начала эпидемии", - констатирует ВОЗ.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии в мире выявлено 31,5 млн случаев заражения COVID-19, почти 968 тыс. инфицированных скончались, более 23,1 млн выздоровели. Самое большое количество выявленных случаев заражения приходится на США (7 млн), Индию (5,5 млн) и Бразилию (4,5 млн).

Аналитики предупреждают, что в ближайшие дни европейские страны, вероятно, введут новые ограничения для общественной жизни на фоне стремительного роста числа случаев инфекционного заражения. Возможность ужесточения ограничений усиливает опасения, связанные с пандемией и ее воздействием на мировую экономику.

Власти Великобритании готовятся ввести новые меры для сдерживания распространения коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон во вторник, 22 сентября, должен выступить с обращением к нации, в котором изложит новые меры.

Как отмечает S&P Global Platts, решение британского правительства может стать сигналом возвращения к глобальным карантинам на фоне роста рисков второй волны пандемии с похолоданием в Северном полушарии.

"На тенденцию увеличения числа заболевших COVID-19 в разных странах и риски дальнейшего ухудшения ситуации осенью начали реагировать власти. Так, вчера власти Уэльса и Шотландии объявили о том, что вводят дополнительные ограничительные меры со вторника, а главный санитарный врач Великобритании призвал власти отнестись к пандемии как к серьезной проблеме. Премьер-министр Великобритании Джонсон, объявивший в конце прошлой недели о приближении второй волны коронавируса, как ожидается, анонсирует сегодня новые ограничительные меры. Распространение пандемии, в первую очередь ставящее вопрос о восстановлении карантинных ограничений в ведущих странах, вновь становится одной из центральных тем для мировых рынков", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Как полагает глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, экономические меры, принятые в ответ на ситуацию с пандемией COVID-19, смягчили негативные последствия вызванного пандемией спада.

"Наша экономика полностью восстановится после этого сложного периода", - говорится в речи Пауэлла, подготовленной для слушаний в Конгрессе США на этой неделе и опубликованной поздно вечером в понедельник. ФРС будет "делать все возможное, сколько бы времени это ни заняло, чтобы обеспечить как можно более активное восстановление и ограничить долгосрочный ущерб для экономики".

Глава Федрезерва выступит во вторник в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду Пауэллу предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Между тем, в США до сих пор не принят новый пакет мер по стимулированию экономики. Белый дом и демократы в Палате представителей Конгресса уже больше месяца ведут переговоры о поддержке экономики, но не пришли к соглашению и обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс выделил ранее более $3 трлн на стимулирование экономики, и обе стороны согласны, что понадобится дополнительный пакет помощи, но не могут договориться относительно его размера.

"На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за сигналами в переговорах законодателей по очередному пакету мер поддержки американской экономики и за выступлениями председателя ФРС. Во вторник Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду ему предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената. Эти события будут провоцировать волатильность на валютном рынке, в том числе по рублю. С другой стороны, поддержку национальной валюте на локальном рынке окажет старт налоговой недели, когда экспортерам нужно рассчитаться с государством по НДПИ, акцизам и НДС на сумму в 1 трлн рублей", - подчеркивает директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild заявил, что в США надеются, что "Северный поток 2" не будет достроен. "Мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке", - сказал Помпео.

По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине. Помпео также связал тематику "Северного потока" с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Президент США Дональд Трамп не стал рассуждать перед прессой о том, кто несет ответственность за инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным. "Мы поговорим об этом в другой раз", - сказал он американским журналистам в понедельник, отвечая на вопрос одного из них о том, "кто отравил Навального".

Ранее в сентябре Трамп заявлял, что будет недоволен, если версия Берлина об отравлении Навального подтвердится. "Я совсем не буду доволен, если так все и было", - заявил тогда Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отметив, что "все выглядит так, будто это - правда".

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются на новостях о шторме "Бета", который достиг побережья США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 увеличилась на 0,48% - до $41,64 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,56% - до $39,55 за баррель.

Тропический шторм "Бета" в понедельник вечером обрушился на побережье штата Техас, сообщают СМИ. Как отмечает Bloomberg, шторм может достичь Луизианы. Однако ожидается, что шторм не приведет к длительным перебоям в работе буровых установок на шельфе.

Накануне нефть существенно подешевела на опасениях по поводу возобновления добычи на востоке Ливии.

"Ключевым фактором, оказавшим негативное влияние на динамику нефтяных цен, является снятие блокады на добычу "черного золота" в Ливии. Так, ливийская National Oil Corp. объявила о возобновлении производства нефти на востоке страны. В настоящий момент объемы ливийского производства нефти составляют 100 тыс. баррелей в сутки, тогда как перед блокадой в январе текущего года в стране добывалось 1,2 млн баррелей в сутки. Таким образом, потенциальное увеличение предложения на 1,1 млн баррелей в сутки со стороны Ливии может оказать серьезное давление на нефтяные цены. Помимо этого, на финансовых рынках усиливаются опасения относительно второй волны коронавируса, которая может сказаться на темпах восстановления мирового спроса на нефть, что также нашло отражение в динамике нефтяных цен", - полагает аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "Финам" Анна Зайцева.

ЦБ РФ с 14 по 18 сентября продавал валюту на 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Таким образом, в целом на предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 12,5 млрд рублей.

Банк России во вторник, 22 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 176,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 370 млрд рублей и спросе 1 трлн 176,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 15 сентября, банки разместили 1 трлн 616,2 млрд рублей (при лимите 1 трлн 810 млрд рублей и спросе 1 трлн 616,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых.

ЦБ РФ провел также доразмещение 37-го выпуска КОБР объемом 5 млрд 995,54 млн рублей. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0003% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 4,47% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 4,5% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 4,62% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 3 б.п. - до 4,63% годовых.