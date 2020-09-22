Повторение мартовской распродажи на рынках золота и серебра маловероятно - Julius Baer

Быстро растущее количество заражений COVID-19 и опасения по поводу новых мер изоляции в понедельник спровоцировали волну неприятия рисков на финансовых рынках, которая перекинулась на рынки золота и серебра и заставила вспомнить первые дни коронакризиса, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке. Эксперт полагает, что новая распродажа на рынках золота и серебра, подобная той, что произошла в марте, маловероятна. После недавнего спада золото тем не менее остается дорогим средством страхования, а рынок серебра по-прежнему в большей степени является рынком трейдеров.

"Распродажа на рынках золота и серебра в понедельник напомнила о первых днях мартовского коронакризиса, - отмечает Менке. - Быстро растущее количество заражений и опасения по поводу новых широкомасштабных мер изоляции спровоцировали волну ухода от рисков на финансовых рынках, которая оказала сильное давление на акции и в конечном итоге перекинулась на рынки золота и серебра на фоне укрепления доллара США. Хотя на первый взгляд это кажется парадоксальным, такие движения нередки для рынков золота и серебра в периоды, когда общее восприятие риска на финансовых рынках меняется и инвесторы сбрасывают рискованные активы за наличные в долларах США".

Для многих инвесторов защитным активом является сам доллар США, а не золото или серебро. Из-за своего промышленного применения в моменты ухода от рисков серебро обычно испытывает намного более сильное давление, чем золото, как это и произошло в понедельник. Еще в марте котировки золота упали более чем на 10%, когда волна ухода от рисков прокатилась по финансовым рынкам, в то время как серебро упало более чем на 30%. Эксперт банка полагает, что такая же сильная распродажа на текущий момент маловероятна, поскольку не ожидаем введения широкомасштабных карантинных мер из-за их нежелательных экономических последствий.

"Следовательно, мы также не ожидаем новой распродажи на фондовых рынках, как это произошло в марте. В отношении золота и серебра наша позиция остается неизменной, - подчеркивает Менке. - Мы полагаем, что рецессия, спровоцированная коронакризисом, полностью учтена в более низких, чем сейчас, котировках золота. Даже после недавнего спада защитные функции золота по-прежнему стоят довольно дорого, хотя преобладающая неопределенность должна оказывать краткосрочную поддержку ценам. В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем, что котировки золота будут снижаться, а не расти, поскольку экономическая обстановка должна продолжить улучшаться, что скажется на спросе на защитные активы. Между тем, рынок серебра остается в большей степени рынком трейдеров, и серебро продолжит следовать динамике золота".