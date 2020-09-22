Движение на рынке акций США - это коррекция, а не начало "медвежьего" рынка - "ВТБ Капитал Инвестиции"

Происходящее движение на рынке акций США - это коррекция, а не начало "медвежьего" рынка, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

"С максимума 2 сентября индекс S&P 500 упал на 8%, Nasdaq 100 - на 10,5%. По традиции рыночная коррекция определяется как снижение фондового индекса более чем на 10%, но менее чем на 20% (что является порогом для "медвежьего" рынка). Наш базовый сценарий - сейчас мы видим именно коррекцию, средний размер которой на американском рынке с 1945 года - 13%", - отметил "Интерфаксу" Потапов.

Сентябрь и октябрь - два статистически худших месяца в году для акций США, однако следующие три месяца - ноябрь, декабрь и январь - лучшие с точки зрения динамики (в среднем +3,3% за три месяца). В этом году доходность может оказаться ещё выше, исходя из результатов выборов в США, полагает специалист.

"Мы ожидаем, что следующие 6 недель (до начала ноября) будут сложными для рынков ввиду четырех факторов. Во-первых, отчёты компаний США за 3 квартал, скорее всего, будут не столь выразительны из-за ослабления мер фискального стимулирования. Во-вторых, инвесторы будут сосредоточены на рисках, связанных с выборами в США. В-третьих, вряд ли будут приняты значительные новые меры бюджетного стимулирования. В-четвертых, ФРС вряд ли даст сигнал о новых мерах поддержки экономики", - сказал Потапов. - Однако эти факторы не смогут перевесить нормализацию экономической активности. Системы здравоохранения сейчас уже более эффективно справляются со вспышками заболевания, и уже к лету эффективные вакцины будут широко доступны. Политика центробанков остается весьма благоприятной, и существует мало хороших инвестиционных альтернатив акциям. После выборов в США, скорее всего, будут запущены масштабные бюджетные меры поддержки экономики".

Также Потапов отметил, что, по его мнению, сейчас хорошее время, чтобы определить для себя "точки входа" и быть готовыми к наращиванию позиций в акциях в ближайшие 6 недель.