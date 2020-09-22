Утренние прогнозы: риск распродаж остается

Несмотря на некоторый пессимизм внешних площадок, рынок акций РФ может начать вторник с небольшого роста, но риск распродаж в дальнейшем остается.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2855-2875 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2850, 2840 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2880, 2900 пунктов. Несмотря на умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, индекс Мосбиржи вполне способен на нейтральное открытие. Позднее в нем не исключен более или менее масштабный коррекционный отскок в противовес сильной просадке понедельника".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок может протестировать поддержку на уровне 2850 пунктов по индексу Мосбиржи и предпринять попытку восстановительного роста, хотя нефть и связанные с ней опасения этому явно не способствует".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Во вторник индекс Мосбиржи с открытием торгов подрастет из-за роста многих бумаг на вечерних торгах понедельника, но пока нет никакой уверенности, что он сумеет закрыть хотя бы половину потерь предыдущего дня".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы, вероятно, приостановят падение и могут даже попытаться выйти в небольшой плюс ввиду стабилизации настроений за рубежом. Пессимизм на мировых площадках, однако, по-прежнему преобладает, в связи с чем в течение сессии при ухудшении настроений есть риски возвращения к более активным продажам".