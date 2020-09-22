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22 сентября 2020 года 11:30

Рынок акций РФ утром корректируется вверх вместе с Европой и нефтью, лидируют бумаги Мосбиржи

Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх вместе с нефтью и фондовой Европой после отката в начале недели; лидируют в росте акции "Мосбиржи".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2890,07 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1195,31 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар стоит 76,18 рубля (+0,05 рубля), золото - $1906,2 за тройскую унцию (-0,2%).

Подорожали акции "Московской Биржи" (+3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%, до 38,4 рубля; дивиденды за 2 квартал - 0,607 рубля на акцию), также просели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, распродажи на рынках акций во вторник уже не идут по всему спектру активов. Нефть приостановила снижение, а промышленные и драгоценные металлы уже пытаются расти. Потери валют NZD, CAD и AUD относительно доллара США не превышают 0,15%. На таком фоне можно предположить, что рынок акций уже не готов к повторному провалу, как это произошло накануне на фоне новостей об участии крупнейших банков в сомнительных операциях.

Однако уверенный рост также пока под сомнением. Во всяком случае, фьючерсы на американские индексы остаются в небольшом "минусе". На этом фоне российский рынок предпринял попытку восстановительного роста, хотя нефть и связанные с ней опасения этому явно не способствуют. Поддержкой для индекса МосБиржи выступает уровень 2850 пунктов, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, шквал распродаж во вторник приостановился, градус пессимизма на мировых фондовых площадках несколько ослаб.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении в очередной раз отметил готовность регулятора поддержать экономику, но подчеркнул, что в ряде случае прямые налогово-бюджетные меры правительства могут быть эффективнее. Республиканцы и демократы по-прежнему не могут договориться об очередном пакете стимулирующих мер.

Индекс МосБиржи при пробое 2850 пунктов может направиться к 2800 пунктам, а индекс РТС при закреплении ниже 1180 пунктов возьмет курс на 1150 пунктов. Однако во вторник на биржах продажи ослабли и наступила стабилизация. Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает отметка 2900 пунктов. Тем не менее, пессимизм на мировых площадках может вернуться, что вернет активные продажи акций, пока отскок напоминает временную передышку, считает Кожухова.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, мировые рынки с начала недели упали на фоне растущих опасений относительно ухудшения ситуации в мировой экономике из-за пандемии. На тенденцию увеличения числа заболевших COVID-19 в разных странах и риски дальнейшего ухудшения ситуации осенью начали реагировать власти. Власти Уэльса и Шотландии объявили о том, что вводят дополнительные ограничительные меры со вторника, а главный санитарный врач Великобритании призвал власти отнестись к пандемии как к серьезной проблеме. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший в конце прошлой недели о приближении второй волны коронавируса, анонсирует во вторник новые ограничительные меры. Распространение пандемии, ставящее вопрос о восстановлении карантинных ограничений в ведущих странах, вновь становится одной из центральных тем для мировых рынков, побуждающей инвесторов более консервативно оценивать ближайшие перспективы мировой экономики. Росту макроэкономических опасений способствует затягивание с принятием новой программы стимулов в США, а также достаточно осторожная оценка Федрезервом США ситуации в американской экономике - подчеркнута ее уязвимость к пандемии и отмечены более низкие показатели занятости и деловой активности, что обуславливает высокую неопределенность относительно траектории ее дальнейшего восстановления. Кроме того, усилили негативные настроения на рынках технические сигналы (все 3 основных индекса США опустились ниже своих 50-дневных средних, указывая на потенциал развития коррекции), а также банковский скандал в Европе и падение товарных рынков.

Во вторник рынки могут поддержать ожидания публикации в среду предварительных PMI по Европе и США, от которых ждут указаний на сохранение неплохого роста деловой активности. Во вторник повлиять на настроения инвесторов, помимо выступлений Джонсона и Пауэлла, могут также данные по рынку жилья в США.

На российском рынке поддержкой выступает уровень 200-днейной средней по индексу МосБиржи, проходящий в районе 2840 пунктов, считает Локтюхов.

В США индексы накануне завершили сессию снижением на 0,1-1,8%, сократив часть потерь в конце торгов, на фоне новой волны неприятия риска на мировых рынках.

Ухудшение настроений инвесторов связано с целым рядом факторов, включая задержки с принятием очередной программы стимулирования американской экономики, приближение президентских выборов в США, сохраняющуюся напряженность в американо-китайских отношениях и угрозу введения повторных ограничительных мер во многих странах из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild заявил о надеждах, что "Северный поток 2" не будет достроен. "Мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке", - сказал Помпео.

По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине. Помпео также связал тематику "Северного потока" с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Во вторник в Азии сохранилась негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником Осеннее равноденствие; китайский Shanghai Composite просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%), однако растет Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX прибавляют 0,4-0,9%).

Президент США Дональд Трамп пообещал "сильное заявление по Китаю" в ходе своего видеообращения мировому сообществу, которое будет транслироваться во вторник, в первый день общеполитических прений, в рамках 75-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН.

Согласно программе, в первый день общеполитической дискуссии, первым прозвучит выступление президента Бразилии Жаира Болсонару. Видеообращение американского лидера будет вторым. За ним последуют видеозаписи президентов Турции, Китая, Чили, ЮАР и Кубы. Выступление президента РФ Владимира Путина будет восьмым. Всего в ходе недели высокого уровня, которая пройдет с 22 по 29 сентября, покажут выступления 119 глав государств и 54 глав правительств.

Аналитики предупреждают, что в ближайшие дни европейские страны, вероятно, введут новые ограничения для общественной жизни на фоне стремительного роста числа случаев заражения COVID-19, пишет CNBC.

Возможность ужесточения ограничений усиливает опасения, связанные с пандемией и ее воздействием на мировую экономику, пишет MarketWatch.

Нефть во вторник приостановила снижение после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу возобновления добычи на востоке Ливии и роста случаев заражения коронавирусом в ряде стран мира; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 21 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $41,67 за баррель (+0,6% и -4% в понедельник), октябрьская цена WTI - $39,34 за баррель (+0,1% и -4,4% накануне).

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, сообщила агентство Dow Jones.

Национальная нефтяная корпорация Ливии готовится к отправке за рубеж первой после снятия блокады партии нефти. С этой целью нефтяной танкер "Мэрилин Шикоку", как ожидается, прибудет в предстоящий четверг из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке Ливии, сообщила в понедельник газета The Libya Observer со ссылкой на представителя корпорации.

Предполагается, что танкер вывезет за рубеж один миллион баррелей нефти, отмечает издание.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников сообщила, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки, начиная с четверга.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+5,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,8%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+2,6%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,7%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,75 млрд рублей (из них 2,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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