Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 22 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы заметно упали по итогам торгов в понедельник, хотя и отступили от сессионных минимумов, на фоне новой волны неприятия риска на мировых рынках. Ухудшение настроений инвесторов связано с целым рядом факторов, включая задержки с принятием очередной программы стимулирования американской экономики, приближение президентских выборов в США, сохраняющуюся напряженность в американо-китайских отношениях и угрозу введения повторных ограничительных мер во многих странах из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Министерство торговли Китая в минувшие выходные опубликовало регламент своего списка "ненадежных субъектов". В него будут включены иностранные компании или физические лица, которые ставят под угрозу государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая. Пекин пошел на этот шаг после того, как министерство торговли США объявило о запрете китайских мобильных приложений WeChat и TikTok на территории США.

Кроме того, в ряде стран наблюдается рост новых случаев заражения COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса. Общее число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на вечер понедельника выросло до 7 млн 41 тыс. 692 человек, сообщил портал Worldometer. В Индии выявлено более 5,56 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,56 млн случаев. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,45 млн инфицированных. Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан сказал, что коронавирус не отступает и еженедельно фиксируются около 50 тыс. летальных исходов инфицированных.

Также не добавляют оптимизма сообщения в СМИ со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей о том, что крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество операций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше $2 трлн. Среди банков фигурирует и британско-гонконгская банковская группа HSBC, акции которой в Гонконге упали на 5,3% - до 29,30 гонконгского доллара, минимума с мая 1995 года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник вслед за рынком акций США на фоне беспокойства по поводу введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и неопределенности перспектив экономического стимулирования. Биржи Японии во вторник закрыты в связи с праздником (Осеннее равноденствие). Китайский индекс Shanghai Composite к 08:28 МСК опустился на 0,37%, гонконгский индекс Hang Seng - на 0,57%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 2,33%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,52%.

Аналитики предупреждают, что в ближайшие дни европейские страны, вероятно, введут новые ограничения для общественной жизни на фоне стремительного роста числа случаев заражения COVID-19, пишет CNBC. Места общественного питания в Великобритании, начиная с четверга, должны будут закрываться за два часа до полуночи, говорится в заявлении британского премьера Джонсона по части дальнейших мер по борьбе с распространением коронавируса. Ожидается, что во вторник Джонсон выступит с обращением к нации, в котором изложит новые меры.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов во вторник после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу возобновления добычи на востоке Ливии и роста случаев заражения коронавирусом в ряде стран мира. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $41,31 за баррель, что на 0,31% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 4%, до $41,44 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $39,27 за баррель, что на 0,1% ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подешевели на 4,4% - до $39,31 за баррель.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи. Национальная нефтяная корпорация Ливии готовится к отправке за рубеж первой после снятия блокады партии нефти. С этой целью нефтяной танкер "Мэрилин Шикоку", как ожидается, прибудет в предстоящий четверг из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке Ливии, сообщила понедельник газета The Libya Observer со ссылкой на представителя корпорации. Предполагается, что танкер вывезет за рубеж один миллион баррелей нефти, отмечает издание.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 9,513 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,754 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 сентября снизился всего на 0,035% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (19-21 сентября) 0,025%, поднявшись до 706,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЕвроХим-001P-08" (+0,5%), "АФК Система-1Р-11" (+0,21%) и "Металлоинвест БО-04" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Трансконтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,49%), "МТС-001P-13" (-0,38%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВИС финанс" установило ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций с 3-летней офертой объемом до 2,5 млрд рублей на уровне около 9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне около 9,31% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск пройдет во второй половине сентября - октябре. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 8 сентября зарегистрировала программу облигаций ООО "ВИС финанс" серии 001P объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7% годовых. По выпуску 5 октября предстоит исполнение оферты.

АО "Авангард-агро" установило ставки 13-16-го купонов облигаций серии БО-001P-01 на уровне 6% годовых. Текущая ставка купона - 8,25% годовых. Выпуск на 3 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года на 10 лет по ставке 9,5% годовых. У компании в обращении два выпуска облигаций на 6 млрд рублей.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 10,25% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет 10,5% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.