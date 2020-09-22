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22 сентября 2020 года 09:40

Цены на нефть умеренно снижаются

Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов во вторник.

Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в понедельник, хотя и отступили от сессионных минимумов, на фоне новой волны неприятия риска на мировых рынках.

Ухудшение настроений инвесторов связано с целым рядом факторов, включая задержки с принятием очередной программы стимулирования американской экономики, приближение президентских выборов в США, сохраняющуюся напряженность в американо-китайских отношениях и угрозу введения повторных ограничительных мер во многих странах из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Инвесторы продолжают следить за переговорами о новом пакете мер поддержки экономики США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что для авиакомпаний и ресторанов может понадобиться отдельный пакет стимулов. По ее словам, с того момента, как члены Палаты представителей от Демократической партии предложили пакет объемом $3,4 трлн в мае, который не был поддержан Сенатом, возникли новые потребности.

Тем временем министерство торговли Китая в минувшие выходные опубликовало регламент своего списка "ненадежных субъектов". В него будут включены иностранные компании или физические лица, которые ставят под угрозу государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая. Пекин пошел на этот шаг после того, как министерство торговли США объявило о запрете китайских мобильных приложений WeChat и TikTok на территории США.

В ряде стран наблюдается рост новых случаев заражения COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в пятницу британская пресса.

Общее число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на вечер понедельника выросло до 7 млн 41 тыс. 692 человек, сообщил портал Worldometer. В Индии выявлено более 5,56 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,56 млн случаев. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,45 млн инфицированных.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан сказал в пятницу, что коронавирус не отступает и еженедельно фиксируются около 50 тыс. летальных исходов инфицированных.

Также не добавляют оптимизма сообщения в СМИ со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей о том, что крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество операций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше $2 трлн. Среди банков фигурирует и британско-гонконгская банковская группа HSBC, акции которой по итогам торгов в Гонконге упали на 5,3% - до 29,30 гонконгского доллара, минимума с мая 1995 года.

Котировки акций Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) снизились на 4,3%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 3,4%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 3,1%.

Акции Catalent Inc. (SPB: CTLT), поставщика решений для фармацевтических и биотехнологических компаний, подорожали на 0,8%, цена бумаг Etsy Inc. (SPB: ETSY), интернет-сайта для торговли между физлицами, который фокусируется на изделиях ручной работы и старинных вещах, уникальных товарах ограниченного выпуска, выросла на 3,8%, а бумаги Teradyne Inc. (SPB: TER), разработчика и поставщика оборудования для автоматического тестирования, прибавили 0,7%. С понедельника бумаги этих компаний включены в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500. Они заменят акции H&R Block Inc. (SPB: HRB), занимающейся подготовкой налоговых документов, косметической компании Coty Inc. (SPB: COTY) и владельца сети универмагов Kohl's Corp., которые теперь будут входить в индикатор S&P Midcap 400.

Капитализация американской Illumina Inc. (SPB: ILMN) упала на 8,6%. Ведущий производитель оборудования для секвенирования генома договорился о приобретении компании Grail Inc., специализирующейся на разработке тестовых систем для раннего выявления онкологических заболеваний. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями, ее сумма составит $8 млрд, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысилась на 1,1%. Компания объявила о покупке ZeniMax Media, которой принадлежит известный разработчик компьютерных игр Bethesda Softworks, за $7,5 млрд. Сделка будет оплачена денежными средствами, сообщается в пресс-релизе Microsoft.

Цена бумаг Nikola Corp. рухнула на 19,3%. Совет директоров американского производителя электрогрузовиков сообщил об отставке основателя и исполнительного председателя совета Тревора Милтона и назначении председателем Стивена Гирски. Гирски, входящий в совет директоров Nikola, в 2009-2014 гг. являлся топ-менеджером General Motors Co. (SPB: GM).

Бумаги Oracle Corp. (SPB: ORCL) и Walmart Inc. (SPB: WMT) прибавили в цене 1,8% и 1,3% соответственно. Президент США Дональд Трамп дал согласие на сделку, предусматривающую переход популярного сервиса обмена короткими видео TikTok под контроль американских инвесторов, в том числе Oracle и Walmart.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов опустился на 509,72 пункта (1,84%) - до 27147,70 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 38,41 пункта (1,16%) и составил 3281,06 пункта, завершив в минусе четвертую сессию подряд - первая подобная череда снижений с февраля.

Nasdaq Composite снизился на 14,48 пункта (0,13%) - до 10778,80 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов во вторник вслед за рынком акций США на фоне беспокойства по поводу введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и неопределенности перспектив экономического стимулирования.

Аналитики предупреждают, что в ближайшие дни европейские страны, вероятно, введут новые ограничения для общественной жизни на фоне стремительного роста числа случаев заражения COVID-19, пишет CNBC.

Места общественного питания в Великобритании, начиная с четверга, должны будут закрываться за два часа до полуночи, говорится в заявлении британского премьера Бориса Джонсона по части дальнейших мер по борьбе с распространением коронавируса.

"Никто не преуменьшает те проблемы, с которыми столкнутся частные лица и предприниматели с введением новых мер. Мы знаем, это будет нелегко, но мы должны предпринять дальнейшие действия, чтобы взять под контроль всплеск случаев вируса и защитить Национальную службу здравоохранения", - говорится в заявлении Джонсона, выдержки из которого публикует его офис.

Ожидается, что во вторник Джонсон выступит с обращением к нации, в котором изложит новые меры.

Ранее главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти заявил, что властям страны нужно серьезно отнестись к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 в следующие шесть месяцев из-за стремительного распространения инфекции.

"Нам следует рассматривать (пандемию - ИФ) как шестимесячную проблему, с которой нужно справиться коллективно", - сказал Уитти на брифинге.

Возможность ужесточения ограничений усиливает опасения, связанные с пандемией и ее воздействием на мировую экономику, пишет MarketWatch.

В США до сих пор не принят новый пакет мер по стимулированию экономики. Белый дом и демократы в Палате представителей Конгресса уже больше месяца ведут переговоры о поддержке экономики, но не пришли к соглашению и обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс выделил ранее более $3 трлн на стимулирование экономики, и обе стороны согласны, что понадобится дополнительный пакет помощи, но не могут договориться относительно его размера, отмечают аналитики.

Кроме того, сохраняется напряженность в отношениях США и Китая. Как отмечает агентство Bloomberg, инвесторы сомневаются, получит ли сделка, касающаяся американских операций TikTok, одобрение американских и китайских властей.

Биржи Японии во вторник закрыты в связи с праздником (Осеннее равноденствие).

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:28 МСК опустился на 0,37%, гонконгский индекс Hang Seng - на 0,57%.

Котировки акций China Eastern Airlines Corp. и China Southern Airlines Co. теряют на торгах в Гонконге по 3,7%.

Акции HSBC Holdings и Standard Chartered PLC дешевеют на 2,7% и 2,3% соответственно, продолжая снижаться на фоне серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ).

BuzzFeed News, ICIJ и партнерские СМИ в воскресенье опубликовали итоги расследования, сославшись на документы, попавшие в доступ BuzzFeed, в числе которых было более 2,1 тыс. отчетов, поданных финансовыми институтами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) в подразделение министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка информации, по оценке ВВС, сопоставима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения об отмывании денег и обход санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год.

HSBC сообщил, что "вся информация, которую предоставил ICIJ, носит исторический характер" и предшествует сделанному в 2017 году заключению Минюста США о том, что банк выполнил свои обязательства.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 2,33%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась 1,7%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. дешевеют на 4,6%, еще одного представителя отрасли Hyundai Motor Co. - на 2,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,52%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto опустилась на 1,6% и 2,3% соответственно. Акции Qantas Airways теряют в цене 1,3%.

Котировки бумаг банка Westpac Banking Corp. снижаются на 2,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking Group - на 2,2%, National Australia Bank - на 2,4%.

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов во вторник после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу возобновления добычи на востоке Ливии и роста случаев заражения коронавирусом в ряде стран мира.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $41,36 за баррель, что на $0,08 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,71 (4%), до $41,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,22 за баррель, что на $0,09 (0,23%) выше уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подешевели на $1,8 (4,4%) - до $39,31 за баррель.

Тревоги в связи с ростом количества заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, вероятно, сохранятся, говорят эксперты AxiCorp, отмечая, что волатильность на рынке, скорее всего, сохранится во втором полугодии текущего года.

"Краткосрочный прогноз для цен на нефть остается в лучшем случае туманным", - отмечают они.

Накануне нефть существенно подешевела на опасениях по поводу возобновления добычи на востоке Ливии.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, сообщила агентство Dow Jones.

Национальная нефтяная корпорация Ливии готовится к отправке за рубеж первой после снятия блокады партии нефти. С этой целью нефтяной танкер "Мэрилин Шикоку", как ожидается, прибудет в предстоящий четверг из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке Ливии, сообщила понедельник газета The Libya Observer со ссылкой на представителя корпорации.

Предполагается, что танкер вывезет за рубеж один миллион баррелей нефти, отмечает издание.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников сообщила, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки, начиная с четверга.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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