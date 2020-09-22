Вероятно продолжение укрепления доллара к евро в краткосрочной перспективе - "ФИНАМ"

Аналитики "ФИНАМа" считают, что в краткосрочной перспективе вероятно продолжение укрепления доллара в паре с евро, сообщается в их комментарии.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжает снижаться, торгуясь у отметки 1,17550, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева.

"Днем ранее доллар США существенно укрепился по отношению к евро, закрывшись на уровне 1,17642, на фоне усилившихся опасений на финансовых рынках относительно второй волны коронавируса. По этой причине по фондовым площадкам прокатилась волна распродаж, что закономерно повысило спрос со стороны инвесторов на защитные активы, коим является и американская валюта. Помимо этого, снижению "аппетита" к риску на глобальных рынках, особенно в финансовом секторе, способствовал скандал с отмыванием денег крупнейшими международными банками на общую сумму порядка $ 2 трлн в период с 1999 по 2017 гг." - отмечает Зайцева

По мнению специалиста компании, во вторник необходимо будет проследить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса США. Из макроэкономической статистики в еврозоне будут опубликованы предварительные данные по индексу потребительского доверия за сентябрь, а в Штатах выйдут августовские данные продажам жилья на вторичном рынке.

"На дневном графике котировки EUR/USD пробили поддержку, расположенную на отметке 1,1800, где также пролегает линия 50-дневной скользящей средней. Стохастические линии находятся в благоприятном для продаж положении, что указывает на вероятность дальнейшего снижения по инструменту в краткосрочной перспективе", - обращает внимание Зайцева.