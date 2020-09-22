Противоречивые факторы сулят волатильность нефтяному рынку - Альфа-банк

Цены на нефть находятся под давлением на фоне дальнейшей неопределенности, противоречивые факторы сулят волатильность нефтяному рынку, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent на этой неделе будут колебаться в диапазоне $41-43/барр., поскольку, по нашей оценке, нефтяные котировки останутся под давлением, приближаясь к нижней границе диапазона ближе к середине недели на фоне роста опасений по поводу новой волны пандемии COVID-19", - указывают специалисты банка.

Последние заявления Ливийского правительства о том, что страна планирует возобновить добычу, "подливают масла в огонь", потому как поставки дополнительных 1 млн барр. в сутки в ближайшие месяцы могут подорвать хрупкое равновесие на нефтяном рынке, отмечают аналитики.

"Хотя мировые цены на нефть, по всей видимости, будут в очередной раз пытаться "нащупать дно", мы считаем, что ряд событий сможет вернуть уверенность рынку ближе к концу недели. Так, новые ураганы, бушующие над Атлантикой, представляют серьезную угрозу для Северного побережья Мексиканского залива - ураган "Тедди" (4 категории) и ожидаемый "Вилфред" настигнут побережье уже в четверг-пятницу, своим появлением подытожив самый напряженный сезон ураганов за историю последних наблюдений. Так как производители нефти в заливе и прибрежных зонах штата Техас готовятся к вынужденному прекращению добычи и вводу чрезвычайного положения в регионе, цены на нефть, как мы считаем, могут вернутся к отметке $43/барр. к концу недели; кроме того, их, вероятно, также могут поддержать данные из отчета Минэнерго США, который будет опубликован в среду во второй половине дня", - пишут эксперты Альфа-банка.