Наметившаяся еще до коронавируса тенденция к наращиванию соцрасходов сохранится и далее - Sberbank CIB

Тенденция к наращиванию социальных расходов, наметившаяся еще до коронавируса, сохранится и далее, полагают эксперты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, главный экономист Антон Струченевский, старший экономист Родион Ломиворотов и младший экономист Артём Виноградов.

"Беспрецедентные потрясения, спровоцированные эпидемией COVID-19, заставили правительство полностью пересмотреть бюджетные планы на 2020-2022 годы. Суть этих изменений заключается в увеличении расходов на текущий и будущие годы. Поскольку бюджетные доходы несколько сократились из-за падения цен на нефть и резкого снижения экономической активности (вследствие эпидемии), получается, что в ближайшие годы в России будет дефицит бюджета. Чтобы минимизировать его, правительство собирается повысить налоги. Кроме того, для покрытия этого дефицита, власти также намерены увеличить заимствования на рынке рублевых облигаций. Впрочем, складывается впечатление, что переход к наращиванию социальных расходов наметился вне зависимости от мер, связанных с эпидемией", - говорится в обзоре.

Эксперты Sberbank Investment Research отмечают, что первое изменение в Бюджетный кодекс, предусматривающее увеличение расходов на 585 млрд рублей до конца 2023 года, было внесено в прошлом году, задолго до появления коронавируса. Таким образом, смягчение бюджетной политики началось еще до пандемии.

"Мы считаем, что это признак еще одной важной тенденции в экономической политике России - возросшего внимания к социальной сфере. Это изменение произошло до пандемии, и, по-видимому, даже после ее завершения такая тенденция сохранится. Судя по всему, снижение экономического неравенства и усиление социальной поддержки со стороны государства становятся все более важными задачами для правительства, особенно в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году", - пишут они.