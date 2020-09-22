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Главная / Мнения аналитиков / Доходность 10-летних ОФЗ может подняться ближе к верхней границе диапазона 6,2-6,3% годовых - Промсвязьбанк
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22 сентября 2020 года 10:11
Доходность 10-летних ОФЗ может подняться ближе к верхней границе диапазона 6,2-6,3% годовых - Промсвязьбанк
Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что во вторник на фоне опасений возможных новых ограничений в мире из-за коронавируса снижение цен рублевых облигаций может продолжиться. Доходность 10-летних ОФЗ может подняться ближе к верхней границе диапазона 6,2-6,3% годовых, говорится в комментарии банка.
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22 сентября 2020 года 19:56
Рубль вечером вернулся к снижению к доллару и продолжает дорожать к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 22 сентября. Доллар отыграл потери и немного дорожает, евро продолжает снижаться на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль повышается к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро. читать дальше
.22 сентября 2020 года 19:30
Рост рынка акций РФ вечером замедлился из-за ухудшения внешних настроений, индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи
Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх вслед за нефтью и индексами в Европе, однако вечером подъем замедлился из-за ухудшения внешних настроений на фоне сохраняющихся опасений второй волны коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС в течение торгов протестировали утраченные накануне рубежи 2900 и 1200 пунктов соответственно, однако удержать отметки не смогли. читать дальше
.22 сентября 2020 года 19:15
Москва. 22 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций после заметного падения накануне не продемонстрировали ярко выраженной динамики во вторник на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего дня. читать дальше
.22 сентября 2020 года 19:15
Несмотря на поддержку со стороны цен на нефть и подготовки экспортеров к налоговым выплатам, рублю так и не удалось продемонстрировать восстановление по отношению к доллару во вторник, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. "Основные мировые валюты на торгах... читать дальше
.22 сентября 2020 года 18:40
Аналитики ITI Capital полагают, что коррекция на мировом фондовом рынке продолжится и на этой неделе, и рекомендуют к покупке самые перепроданные в настоящее время бумаги - акции британских банков, американских и европейских авиаперевозчиков, а также глобальных нефтегазовых компаний, отмечается в... читать дальше
.22 сентября 2020 года 18:06
Главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев полагает, что облигации будут востребованы на фоне снижения ставок по вкладам, отмечается в пресс-релизе компании. Несмотря на стабильный внешний фон, ОФЗ показывают смешанную динамику. Среди главных внутренних тем на рынке -... читать дальше
.22 сентября 2020 года 17:21
Ослабление рубля в начале текущей недели усилилось, что прежде всего было связано со снижением мировых цен на нефть, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Анны Зайцевой. На дневном графике валютная пара USD/RUB, двигаясь в рамках восходящего канала, протестировала уровень 76,60, однако... читать дальше
.22 сентября 2020 года 16:36
Аналитики "Велес Капитала" приятно удивлены результатами работы ТГК-14 за первые 6 месяцев 2020 года и подтверждают рекомендацию "держать" для акций компании. "Несмотря на пандемию, изоляционные меры, падение общей деловой активности и последующее снижение выработки, компания смогла снизить... читать дальше
.22 сентября 2020 года 15:56
Рубль активно укреплялся против доллара и евро во вторник, к середине московских торгов баррель Brent стоил около 3185 рублей, отмечается в комментарии "Открытие Брокер". Ставки MosPrime выросли на день до 4,43%, на неделю до 4,47%, а на месяц остались на уровне 4,50%. По мнению аналитика... читать дальше
.22 сентября 2020 года 15:47
Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро благодаря растущей нефти и подготовке к налоговым платежам
Москва. 22 сентября. Доллар и евро растеряли утренний рост и дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль перешел к укреплению к бивалютной корзине благодаря возобновившей рост нефти и спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров для подготовки к основным налоговым выплатам сентября. читать дальше
.22 сентября 2020 года 15:22
Текущее восхождение фондовых индексов не более чем передышка перед очередной волной снижения - "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника отступили от района поддержек 2850 и 1180 пунктов и перешли к восходящей коррекции, но текущее движение пока можно назвать не более чем передышкой перед очередной волной снижения, отмечается в комментарии "Велес Капитала". Негативный сигнал... читать дальше
.22 сентября 2020 года 14:51
Цены на нефть в понедельник упали более чем на 4% из-за ослабления блокады экспорта ливийской нефти и возобновления опасений по поводу пандемии, отмечается в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер констатирует, что путь к новому балансу на рынке нефти стал более тернистым, но... читать дальше
.22 сентября 2020 года 14:23
Быстро растущее количество заражений COVID-19 и опасения по поводу новых мер изоляции в понедельник спровоцировали волну неприятия рисков на финансовых рынках, которая перекинулась на рынки золота и серебра и заставила вспомнить первые дни коронакризиса, говорится в комментарии руководителя... читать дальше
.22 сентября 2020 года 13:59
Движение на рынке акций США - это коррекция, а не начало "медвежьего" рынка - "ВТБ Капитал Инвестиции"
это коррекция, а не начало "медвежьего" рынка, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов. "С максимума 2 сентября индекс S&P 500 упал на 8%, Nasdaq 100 - на 10,5%. По традиции... читать дальше
.22 сентября 2020 года 13:29
Спад в экономике Украины в 2020 году, согласно обновленным прогнозам, составит 5,5%, сообщил глава украинской инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала. "Мы пересмотрели падение ВВП с "минус" 7,2% на текущий год до "минус" 5,5%", - сказал Фиала в ходе конференции Global Outlook в Киеве во... читать дальше
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