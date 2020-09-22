Рынок акций не готов к повторному провалу, но и его рост под сомнением - "Открытие Брокер"

Рынок акций не готов к повторному провалу, но и попытки его восстановительного роста находятся под сомнением, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Внешний фон перед стартом торгов вторника в России остаётся негативным, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Однако распродажи не идут по всему спектру активов, отмечает он: нефть торгуется в лёгком минусе, а вот промышленные и драгоценные металлы уже пытаются расти, в платине и серебре рост превышает 1%. Потери NZD, CAD и AUD относительно доллара США не превышают 0,15%.

"Как минимум можно предполагать, что рынок уже не готов к повторному провалу, как это произошло в понедельник на фоне новостей об участии крупнейших банков в сомнительных операциях. Однако рост также пока под сомнением. Во всяком случае фьючерсы на американские индексы оставались в небольшом минусе. На этом фоне российский рынок может протестировать поддержку на уровне 2850 пунктов по индексу Мосбиржи и предпринять попытку восстановительного роста, хотя нефть и связанные с ней опасения этому явно не способствует", - указывает Кочетков.