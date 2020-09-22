Нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться в диапазоне $41-43 баррель - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанк, полагают, что во вторник нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $41-43 баррель. По их мнению, ниже цены не опустятся, ситуация с Ливией еще требует подтверждения, сообщается в комментарии банка.

"Такой диапазон цен ждем как минимум до публикации статданных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Результаты ожидаются невпечатляющими (особенно по дистиллятам), что только подтвердит тяжелую ситуацию со спросом и уведет цены на нефть ниже, по нашим ощущениям, к $38-40/барр. Фактор поддержки в виде ураганов временно отошел на второй план, что также обуславливает наши ожидания более низких цен на нефть", - пишет управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова.