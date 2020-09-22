Рынок акций во вторник может продолжить отскок - "Алор Брокер"

Российский рынок акций во вторник может продолжить выкуп подешевевших активов, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Американские фьючерсы во вторник утром теряют около 0,2%, поэтому вопрос о том, будет ли отскок, остается открытым. При этом в небольшом плюсе торгуются основные биржевые товары, что вселяет надежду на продолжение начавшегося в понедельник вечером выкупа подешевевших активов. Однако в последние дни мы часто видели, как с открытием европейских торгов настроения инвесторов резко менялись, - отмечает главный аналитик Алексей Антонов. - Во вторник индекс Мосбиржи с открытием торгов подрастет из-за роста многих бумаг на вечерних торгах понедельника, но пока нет никакой уверенности, что он сумеет закрыть хотя бы половину потерь предыдущего дня".