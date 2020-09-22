Индекс Мосбиржи откроет торги вторника нейтрально - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торги вторника нейтрально, а затем не исключен более или менее масштабный коррекционный отскок, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2855-2875 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2850, 2840 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2880, 2900 пунктов. Несмотря на умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона, индекс Мосбиржи вполне способен на нейтральное открытие. Позднее в нем не исключен более или менее масштабный коррекционный отскок в противовес сильной просадке понедельника", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт отмечает, что во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на направление открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на ход торгов в России, по его мнению, способна оказать публикация августовских данных по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 мск). Кроме того, стоит обратить внимание на вечернее выступление председателя ФРС касательно экономических перспектив (17:30 мск).