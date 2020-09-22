Рубль начнет торги вторника без существенных изменений - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что перед открытием торгов вторника на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором давления на национальную валюту в начале сессии станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает отступление, торгуясь в районе $41,3 за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия понедельника не даст дополнительных поводов для направленного движения в рубле, говорится в комментарии банка.

"В результате в начале торгов ожидаем преобладания продаж в национальной валюте, которое будет сдерживаться подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат. На таком фоне пара доллар/рубль продолжит движение в районе 76,2 руб./$1. При этом в случае не ухудшения ситуации со спросом на риск и попыток восстановления на рынке энергоносителей в ходе дня рубль может попытаться отыграть часть потерь понедельника, что уведет американскую валюту ниже 76 руб./$1. Отметим, что на горизонте ближайших сессий ожидаем сохранения долларом позиций в нижней половине диапазона 75-80 руб./$1", - пишет Зварич.