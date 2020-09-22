Xtellus Capital повысила рекомендацию для ADS VEON до "покупать"

Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысила рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) VEON с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре компании.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменений и составляет $1,80 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $2,26 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,33 за штуку.