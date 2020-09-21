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21 сентября 2020 года 19:51

Рубль вечером заметно дешевеет к доллару и отыграл потери к евро с учетом действия разнонаправленных факторов

Москва. 21 сентября. Доллар уверенно дорожает, евро растерял рост первой половины дня на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль отыграл часть потерь под влиянием разнонаправленных факторов.

Курс доллара США составил 76,41 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 66 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 76 руб./$1 впервые с 9 сентября. Евро стоил 89,69 руб./EUR1, подорожав на 1,25 копейки. Ранее евро превышал отметку 90 руб./EUR1 впервые с 8 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,86 копейки - до 82,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть потерь к евро и продолжает дешеветь к доллару под воздействием разнонаправленных факторов. Курс евро падает к доллару на глобальном рынке под влиянием как снижения интереса инвесторов к риску после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), так и после заявления председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард, что регулятор внимательно следит за укреплением евро.

Кроме того, давление на курс рубля оказывает нефть, котировки которой сильно упали на сообщении о возобновлении добычи на востоке Ливии. Участники торгов продолжают внимательно отслеживать и новости, касающиеся санкционной темы из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Трейдеры также ждут новых сигналов о прогрессе в переговорах законодателей по очередному пакету мер поддержки американской экономики, кроме того, их внимание на этой неделе вновь направлено на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Во вторник Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду ему предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Европейский центральный банк внимательно следит за укреплением евро, сказала в понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард. "Очевидно, что укрепление евро играет роль в различных областях, а что касается денежно-кредитной политики, то оно оказывает понижательное давление на уровень цен", - сказала Лагард, отвечая на вопросы во время франко-германской парламентской ассамблеи. "Мы очень внимательно относимся к повышению курса евро и учитываем его при определении нашей монетарной политики", - добавила она.

Тем временем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал оценку своего ключевого антикризисного инструмента - программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой составляет на данный момент 1,35 трлн евро. В частности, ЕЦБ намерен оценить, как долго стоит продолжать эту программу, отмечает газета Financial Times.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что произошедший инцидент с российским оппозиционером Навальным требует сильной международной реакции. "Это требует серьезного международного ответа", - сказал генсек альянса на онлайн-конференции, комментируя ситуацию с Навальным. Он указал, что "это была не просто атака на одного человека, а атака на фундаментальные демократические права". "Это серьезное нарушение норм международного права", - добавил Столтенберг.

В минувшие выходные ICIJ опубликовал анализ огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка информации, по оценке ВВС, сопоставима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения об отмывании денег и обход санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год по сделкам на общую сумму около $2 трлн. Из публикаций следует, в частности, что некоторые крупнейшие международные банки позволяли перемещать "грязные" деньги по всей планете.

Документы FinCEN изучали 400 журналистов, в том числе из Le Monde, Sddeutsche Zeitung, ВВС и других. В России в проекте участвовало издание "Важные истории".

В частности, согласно публикации BBC, российский бизнесмен Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays для отмывания денег и ухода от санкций. Как пишет издание со ссылкой на данные FinCEN, речь, в частности, идет о транзакциях якобы связанных с российским бизнесменом компаний Advantage Alliance и Ayrton Development Limited, часть которых прошла уже после того, как Ротенберг подпал под западные санкции.

Сам Ротенберг эти утверждения опровергает. "Обвинение в отмывании денег и обходе санкций через банк Barclays - это бред", - передал Ротенберг через своего представителя.

Помимо этого, инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. В ряде стран наблюдается рост новых случаев заражения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в пятницу британская пресса.

Общее число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на понедельник выросло до 7 млн 1 тыс. 273 человек, сообщил портал Worldometer. В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,54 млн случаев. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, курс евро относительно доллара США резко снизился - до $1,173 - на рынке Forex на сообщениях о росте заболеваемости COVID-19 и махинациях с отчетностью крупных банков США. "Курс рубля в ходе дневных валютных торгов снизился относительно доллара США до 76,55 руб./$1 на фоне укрепления корзины DXY и падения цен на нефть. Дополнительным фактором давления на рубль являются итоги заседания Банка России, состоявшегося в пятницу. Ожидания сохранения ставки до конца года могут ослабить привлекательность инвестиций в ОФЗ. Мы ожидаем продолжения роста пары "доллар-рубль" до 77 руб./$1 в ближайшее время", - подчеркивает Союнов.

"Новости от американского Минфина негативно отразились на валютах сырьевой группы и развивающихся стран, сам доллар также совершил крутой разворот. Если в утренние часы индекс доллара проседал на 0,15%, то к середине европейской сессии он укреплял свои позиции на 0,4%. Одновременно о бегстве капитала от риска сигнализировала иена, которая отыгрывала у американца почти полпроцента. В подобных условиях наблюдавшееся ослабление рубля на 0,6% к доллару и 0,2% к евро уже не кажется чем-то необычным, хотя на курс отечественной валюты продолжают давить внешнеполитические риски. Однако стоит отметить, что резвый отскок от дневных минимумов говорит о готовности рынка покупать чрезмерно перепроданный рубль", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок отыграли небольшую часть падения вечером в понедельник. Ранее котировки нефти эталонных марок теряли 5-6% на фоне опасений по поводу возобновления добычи на востоке Ливии, которое может усугубить ситуацию с избыточным предложением.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник снизилась на 3,78% - до $41,52 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 4,33% - до $39,33 за баррель.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, пишет агентство Dow Jones.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн баррелей в сутки.

На прошлой неделе нефть уверенно подорожала после того, как по итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего 17 сентября, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года.

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI - на 10,1%.

"В понедельник на валютном рынке повторяется ситуация первой декады сентября, когда доллар подорожал до 76 руб./$1 (сейчас он торгуется немного выше этой отметки), а евро преодолевал 90 руб./EUR1. Одна из основных причин для ослабления рубля - снижение цены на нефть: так, цена сорта Brent понизилась в пятницу, и в понедельник эта эталонная марка торгуется ниже $43 за баррель. (. . .) Можно сделать вывод, что рубль опять падает спекулятивно, в основном на негативном настрое участников рынка, и в целом "россиянин" уже выглядит сильно перепроданным. Мы подтверждаем нашу цель по курсу доллара на конец года в 72-80 рублей за доллар и цель по курсу единой европейской валюты в 82-92 рублей за евро", - говорит заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

ЦБ РФ с 14 по 17 сентября продавал валюту на 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 9,6 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 сентября на 1,0062 рубля, до 76,0381 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0485 рубля, до 90,0063 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 1,0375 рубля по отношению к пятнице и составил 76,1885 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 91,33 копейки и составил 76,2523 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 889,95 млн, из которых $824,143 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 65,807 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,0161 рубля, до 89,9424 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 71,34 копейки и составил 89,9421 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR470,868 млн, из которых EUR189,096 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR281,772 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,41% годовых, в то время как MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,44% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 1 б.п. - до 4,49% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 5 б.п. - до 4,58% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 6 б.п. - до 4,6% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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