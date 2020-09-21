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21 сентября 2020 года 19:26

Рынок акций показал рекордный откат за 5 месяцев на фоне общемирового падения из-за опасений второй волны COVID-19

Рынок акций РФ начал неделю с ощутимой просадки вслед за падением внешних фондовых площадок и нефти на фоне опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи; индексы МосБиржи и РТС закрепились ниже рубежей 2900 и 1200 пунктов соответственно, причем индикаторы показали рекордное падение за 5 месяцев во главе с бумагами нефтяных и золотодобывающих компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2863,67 пункта (-3%), индекс РТС - 1181,24 пункта (-3,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,1%.

Доллар вырос до 76,38 рубля (+0,64 рубля), золото просело до $1902,5 за тройскую унцию (-3%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-6,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-4,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-4,3%), "Московской Биржи" (-4,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,4%), "Аэрофлота" (-3,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8% и -0,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -2,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) официально объявил о начале допэмиссии до 1,7 млрд акций. Окончательное количество акций, размещаемых в рамках предложения, цена за акцию и общий объем привлеченных по итогам предложения средств будут определены в ходе предложения и объявлены в установленном порядке. Нынешние акционеры могут осуществить преимущественное право приобретения акций с понедельника и до 1 октября включительно. Срок оплаты будет объявлен после утверждения советом директоров компании цены за акцию.

По словам главы аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынки снижаются на опасениях начала второй волны коронавируса, которая может затормозить восстановление мировой экономики. Многие страны регистрируют рекордное число заболевших коронавирусом за сутки, в связи с чем ужесточаются карантинные меры.

Например, в Британии премьер-министр Борис Джонсон уже заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, как и во Франции, в Испании, по всей Европе. Надо понимать, что введение более масштабных мер изоляции, чем текущие, вполне реально. Ясно, что и медицинские, и образовательные, и торговые учреждения могут быть опять закрыты в любой момент, поэтому риск закрытия экономики повышается. В общем, опять введение национального карантина может вернуться по примеру марта-апреля. Израиль уже пошел этим путем.

Также не добавляют оптимизма сообщения в СМИ со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей о том, что крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество операций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше $2 трлн. Среди банков фигурирует и британско-гонконгская банковская группа HSBC, акции которой в Гонконге упали на 4,5% - до 29,6 гонконгского доллара, минимума с мая 1995 года.

Кроме того, в США до сих пор не принят новый пакет мер по стимулированию экономики. Белый дом и демократы в Палате представителей Конгресса уже больше месяца ведут переговоры о поддержке экономики, но не пришли к соглашению и обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс выделил ранее более $3 трлн на стимулирование экономики, и обе стороны согласны, что понадобится дополнительный пакет помощи, но не могут согласиться относительно его размера, отмечает Абелев.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, просадка индексов в понедельник оказалась уже более чем существенной, распродажи вызваны информацией от американского Минфина, где считают, что с 1999 года по 2017 год крупнейшие банки проводили подозрительные транзакции, включая отмывание нелегальных доходов, на $2 трлн. Вероятность исков к банкам резко выросла, а масштаб возможных выплат способен привести к глобальному банковскому кризису. Для покрытия судебных выплат банки могут резко сократить свои инвестиции, что окажет давление на самый широкий спектр активов. Также можно говорить о продолжении истории с пересмотром льгот для нефтяников и повышением налогов на добычу для других секторов. Дополнительное давление на золотодобытчиков оказало падение котировок золота.

В Европе главные потери индексам принесли бумаги банковского сектора, а также сектора путешествий и гостеприимства. Сектор путешествий и гостеприимства продолжает испытывать неуверенность из-за второй волны COVID-19 в Европе. Подешевели нефть, промышленные и драгоценные металлы. Вновь стоит говорить о том, что ситуация полностью объясняется неуверенностью рынков в стабильности банковской системы.

В США число смертельных случаев от COVID-19 достигло 200 тыс. Обвинения Минфина США также касаются и американских банков, включая JPMorgan. Плюс ко всему, пакет экономической поддержки по-прежнему далек от одобрения в Конгрессе. Дополнительным поводом для разногласий демократов и республиканцев может стать назначение нового кандидата на должность судьи верховного суда. Демократы настаивают, что победитель ноябрьских выборов должен сделать назначение. Падение российских индексов в понедельник все же оказалось не таким сильным, как в Европе, поскольку российские акции остаются одними из самых недооцененных в мире, отмечает Кочетков.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, акции "Магнитогорского металлургического комбината" (39,4 рубля) в понедельник последний день торгуются с дивидендами, которые составляют около 1,5% от текущих цен акций (выплаты на 2 квартал 2020 года составят 0,607 рубля на акцию).

Статистика по пандемии остается тревожной и оказывает влияние на настроения инвесторов: по данным ВОЗ за 19 сентября, дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 304,8 тыс. человек. Сообщение об одобрении Трампом сделки о получении контролирующей доли в TikTоk со стороны Oracle и Walmart имело краткосрочный положительный эффект на рынки. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число активных буровых в США на прошлой неделе выросло на 1 единицу.

На текущей неделе ожидается большое количество выступлений официальных лиц ФРС. Глава регулятора Джером Паэулл выступит в Палате представителей и Сенате. Во вторник ожидается выступление президента России на Генассамблее ООН. В среду последний день с дивидендами будут торговаться акции ПАО "Детский Мир" (MOEX: DSKY), напоминает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, давление на рисковые активы оказывает усиление второй волны пандемии, наблюдаемое во многих странах, что угрожает более глубоким и продолжительным кризисом мировой экономики.

Кроме того, в субботу китайские СМИ сообщили, что крупнейший банк Европы HSBC стал возможным кандидатом в "список ненадежных организаций" Китая, целью которого является наказание фирм, организаций или отдельных лиц, наносящих ущерб национальной безопасности страны. Далее HSBC вошел в число глобальных банков, которые в докладе о кредитных организациях Международного консорциума журналистов-расследователей обвиняются в том, что замешаны в крупных коррупционных схемах и отмывании преступных денег. На этом фоне акции банка несут значительные потери, обновив минимальные за 25 лет уровни. Эта тенденция не только перекинулась на бумаги финансового сектора других стран, но и оказала давление на все рынки.

Дополнительным драйвером снижения рублевых активов выступила негативная геополитическая обстановка, угрожающая новыми антироссийскими санкциями, а также вероятное увеличение налоговой нагрузки на экспортеров. В результате индекс МосБиржи в понедельник обновил 2-месячный минимум, индекс РТС - 4-месячный, отмечает Бабин.

В США в пятницу индексы снизились на 0,9-1,1%, завершив снижением третью неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с прошлого года, отмечает CNBC.

Инвесторы продолжают следить за переговорами о новом пакете мер поддержки экономики США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что для авиакомпаний и ресторанов может понадобиться отдельный пакет стимулов. По ее словам, с того момента, как члены Палаты представителей от Демократической партии предложили пакет объемом $3,4 трлн в мае, который не был поддержан Сенатом, возникли новые потребности.

Тем временем министерство торговли США сообщило в пятницу, что с 20 сентября запрещается "любое оказание услуг по распространению и сопровождению мобильных приложений WeChat и TikTok", а также их обновление через онлайн-магазины приложений в США.

В понедельник продолжилось снижение индексов акций в Азии (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня почитания пожилых, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,1%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 3,4-4,4%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 2,2%, откатившись ниже 3250 пунктов) на фоне растущих опасений инвесторов по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса.

В ряде стран наблюдается рост новых случаев заражения COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в пятницу британская пресса.

Народный банк Китая (НБК) пятый месяц подряд сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. Ставка по пятилетним кредитам была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в понедельник.

Тем временем президент США Дональд Трамп дал согласие на сделку, предусматривающую переход популярного сервиса обмена короткими видео TikTok под контроль американских инвесторов, в том числе Oracle и Walmart.

Нефть в понедельник также дешевеет после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК+ приверженности сокращению добычи в полном соответствии с предыдущими договоренностями; цена Brent к 18:50 МСК упала на $1,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $41,34 за баррель (-4,2% и -0,4% в пятницу), октябрьская цена WTI - $39,05 за баррель (-5% и +0,3% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI - на 10,1%.

Власти США восстановили предусмотренные ООН санкции против Ирана и готовы принимать меры против стран, которые не поступят так же, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

По словам Помпео, "помимо эмбарго на поставки вооружения, это (санкции против Ирана - ИФ) включает в себя такие меры, как запрет на обогащение и переработку (ядерных материалов - ИФ) в Иране. Запрещается испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет. Также под санкциями - передача Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет".

Общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на понедельник выросло до 7 млн 1 тыс. 273 человек, сообщил портал Worldometer. В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,54 млн случаев. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-8,7%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-6,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,6% и -6,5% "префы"), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-4,4%).

Подорожали бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+6,9%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,5%), ГДР "Эталона" (MOEX: ETLN) (+1,9%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+1,7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,4%).

Экс-глава "Вымпелкома" Александр Изосимов назначен CEO группы "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео"), он приступит к своим обязанностям с 1 октября, говорится в сообщении компании. Энрике Фернандес, ранее занимавший позицию CEO, перешел в совет директоров ПАО "М.Видео".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,915 млрд рублей (из них 15,017 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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