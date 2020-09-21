Давление на рынок акций в понедельник оказали ситуация на рынке нефти и динамика мировых фондовых индексов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в понедельник сделал существенный шаг к поддержке, расположенной на уровне 2850 пунктов, от которой в первой половине сентября началось восстановление, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. В рамках текущего снижения "медведи" могут увести рынок под данную отметку, что, по мнению эксперта, будет говорить о высокой вероятности продолжения негативной динамики, целью которой может стать район 2700-2750 пунктов.

"Российский фондовый рынок в понедельник перешел к падению в фарватере мировых площадок, - комментирует Зварич. - Так, давление на наши бумаги оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал на 3,7%, отступив в район 41,6 доллара за баррель. Плюс к этому, уверенное снижение продемонстрировали западные фондовые площадки. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли до 4,2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 упали на 2,9% и 2,4% соответственно". Индекс Мосбиржи на таком уровне к 18:00 потерял 3%, отступив в район 2865 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Татнефти и Полиметалла, потери которых составили более 5%. Лучше рынка торговались Акрон и Лента, прибавившие 1,2% и 1% соответственно.

"Отметим, что в рамках сегодняшней сессии волна продаж прошла по широкому спектру активов на мировых рынках, что не оставило шанса российским акциям. Негативные настроения затронули большую часть бумаг. Исключением, в основном, стали акции компаний, ориентированных на внутренние сектора, что может быть вызвано ожидаем дальнейшего восстановления потребления в России", - указывает Зварич.