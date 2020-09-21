Цены евробондов РФ в понедельник упали из-за снижения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов

Москва. 21 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник упали под давлением общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску"; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, подросли в цене за счет повышенного интереса участников рынка к "защитным" активам, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 18 сентября и составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,4 базисного пункта, составив 102,14% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 базисного пункта и составил 175 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 147 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,16% от номинала (доходность выросла на 7,5 базисных пункта - до 3,405% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 143 базисных пункта, опустившись до 134,17% от номинала (доходность выросла также на 7,5 пункта и составила 3,38% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 39 базисных пунктов, до 115,01% от номинала (доходность выросла на 6,5 базисных пункта, до 1,945% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году упали в цене на 28 базисных пунктов - до 110,01% от номинала (доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 1,43% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 165 базисных пунктов, подешевев до 132,75% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 3,38% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 41 базисный пункт, до 112,95% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 2,18% годовых).

"Сегодня сложился резко негативный фон для всех рисковых активов, что и привело, в том числе, к заметному падению котировок российских еврооблигаций. И причин тому несколько. Во-первых, на мировые рынки давят опасения второй волны коронавирусной эпидемии, что может привести к новым приостановкам работы как отдельных компаний, так и целых отраслей в крупнейших экономиках мира. Великобритания, в частности, уже объявила об ужесточении в стране карантинных мер. Во-вторых, было опубликовано новое досье о том, что ведущие мировые банки участвовали в переводах денежных средств, имеющих сомнительное происхождение. В результате резко упали в цене акции фигурирующих в досье банков, в частности, ценные бумаги HSBC обвалились до уровней 1995 года. Это потянуло за собой вниз все мировые фондовые индексы. На этом фоне и произошло снижение котировок российских евробондов, причем традиционно наибольшие ценовые потери понесли "длинные" выпуски", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Западные СМИ сообщили со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей о том, что крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество операций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше $2 трлн. Среди банков фигурирует британско-гонконгская банковская группа HSBC, акции которой по итогам торгов в Гонконге упали на 5,3% - до 29,30 гонконгского доллара, минимума с мая 1995 года.