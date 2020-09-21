Рубль до конца 2020г, скорее всего, укрепится до 65-70 руб./1$ - "Альфа-Капитал"

Аналитики "Альфа-Капитала" полагают, что до конца текущего года рубль укрепится до 65-70 руб./1$, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Фактор хорошего состояния экономики, низкого уровня долга, профицита по счету текущих операций и консервативного бюджета проявляются на длинном горизонте. Они, на наш взгляд, позволят рублю все-такие укрепиться до конца года до уровней 65-70руб./1$", - полагает эксперт "Альфа Капитала" Владимир Брагин.

По мнению Брагина, в данное время давление на рубль несколько усилилось, что связано с общих ухудшением настроений инвесторов на глобальном рынке. Противопоставить оттоку "горячих" денег сейчас особенно нечего: рублевые доходности находятся на очень низких уровнях. Курс в понедельник поднимался до отметки 76,5 руб./1$ и выше.