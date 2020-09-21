Диапазон колебаний нефтяных котировок на текущую неделю - $40-43 за баррель Brent - "КИТ Финанс Брокер"

По мнению анаитиков "КИТ Финанс Брокер", диапазон колебаний нефтяных котировок на текущую неделю составляет $40-43 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Цены на нефть после снижения с начала сентября отыграли часть потерь на прошлой неделе и вернулись к отметке в $42 за баррель. На наш взгляд, положительное влияние на цены оказывает сезон ураганов в США, но это временное явление, после ухода данного фактора рынок вновь обратит внимание на риск падающего спроса на фоне роста числа заболеваний коронавирусом в мире. Диапазон колебаний нефтяных котировок на текущую неделю: $40-43 за баррель по марке Brent", - отмечает эксперт "КИТ Финанс Брокер" Анна Устинова.