Позитивное влияние на курс рубля может оказать выплата налогов на этой и в начале следующей недели - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка полагают, что позитивное влияние на курс рубля может оказать выплата налогов на этой и в начале следующей недели, отмечается в обзоре инвестбанка.

По мнению экспертов Газпромбанка, со стороны внешних рынков на рубль будут влиять доклады глав ФРС и Министерства финансов США в палате представителей конгресса США и Банковском комитете сената. В четверг и пятницу также пройдет саммит глав ЕС, на котором будут обсуждаться внешнеполитические вопросы, среди которых – взаимоотношения с Россией (подробнее – далее). "Позитивное влияние на курс рубля может оказать выплата налогов на этой и в начале следующей недели. 27 сентября компаниям предстоит заплатить НДПИ, НДС, акцизы и 28 сентября – налог на прибыль. С точки зрения влияния на валютный рынок мы выделяем НДПИ. Для уплаты этого налога экспортеры увеличивают спрос на рубль конвертируя свои валютные накопления, тем самым курс рубля укрепляется. Суммарный объем НДПИ к уплате в сентябре мы оцениваем в 350 млрд руб. Полагаем, что из этой суммы экспортеры продадут на рынке 245 млрд руб. Рост объемов продаж относительно августа составит около 50 млрд руб. на фоне произошедшего ранее повышения цен на нефть и добычи нефти", - указывают аналитики Газпромбанка.