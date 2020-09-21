Негативные настроения на рынке ОФЗ могут сохраниться в краткосрочной перспективе - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка полагают, что в краткосрочной перспективе негативные настроения на рынке ОФЗ могут сохраниться, сообщается в обзоре банка.

Главным событием прошлой недели стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор ожидаемо оставил ставку неизменной, отметив при этом наличие потенциала для дальнейшего смягчения ДКП. На этом фоне, отмечают специалисты Газпромбанка, рынок ОФЗ консолидировался, доходности бумаг изменились в среднем на 1-2 б.п. Наклон кривой ОФЗ несколько снизился, спред 10-3 достиг 137 б.п. (-3 б.п.), а среднедневной объем торгов на рынке ОФЗ уменьшился на 17% относительно прошлой недели.

"В понедельник наблюдается снижение глобального аппетита к риску, в результате чего кривая ОФЗ переместилась вверх на 1-4 б.п. На наш взгляд, в краткосрочной перспективе негативные настроения на рынке ОФЗ могут сохраниться", - указывают эксперты банка.

Инвестиции иностранных инвесторов в ОФЗ за прошедшую неделю, по оценкам аналитиков Газпромбанка на основе данных НРД, снизились на 9 млрд руб. (+0,3 млрд руб. неделей ранее). Основные продажи (12 млрд руб.) были зафиксированы в 6-летних ОФЗ-26226 и в 9-11-летних выпусках (5 млрд руб.). Притоки нерезидентов были отмечены в 4летних бумагах (9 млрд руб.). Наибольший отток (5 млрд руб.) пришелся на пятницу.

Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям, составит 74 млрд руб. (69 млрд руб. неделей ранее), из них 13,5 млрд руб. – купоны по ОФЗ. Объем платежей по еврооблигациям, как и на прошлой неделе, будет сравнительно высоким – 1,1 млрд долл., отмечают аналитики.