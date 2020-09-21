ОФЗ на текущей неделе будут торговаться в боковике - BCS GM

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) Яков Яковлев и Юрий Голба полагают, что на текущей неделе ОФЗ будут торговаться в боковике. Однако, предупреждают они в обзоре компании, на среднесрочном горизонте в фокусе остаются геополитические риски, соответственно, давление на российский рынок долга может усилиться.

"В корпоративных выпусках на вторичном рынке на прошлой неделе наблюдалась разнонаправленная динамика с преобладанием покупателей. Мы ожидаем, что на текущей неделе сохранится спрос в выпусках повышенной доходности (на уроне около 7%) с качественным кредитным профилем и рейтингами на уровне В+/ВВ-", - отмечают специалисты BCS GM.