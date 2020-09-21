Рынок готов покупать чрезмерно перепроданный рубль - "Открытие Брокер"

Отскок от дневных минимумов в понедельник говорит о готовности рынка покупать чрезмерно перепроданный рубль, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль в первой половине торгов понедельника в моменте слабел до 76,55 руб./$1 и 90,40 руб./EUR1, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. CAD, AUD и NZD теряли от 0,3% до 0,75% относительно доллара США. Сам доллар также совершил крутой разворот. Если в утренние часы индекс доллара проседал на 0,15%, то к середине европейской сессии он укреплял свои позиции на 0,4%. Одновременно о бегстве капитала от риска сигнализировала иена, которая отыгрывала у американца 0,4%.

"В подобных условиях ослабление рубля на 0,6% к доллару и 0,2% к евро уже не кажется чем-то необычным, хотя на курс отечественной валюты продолжают давить внешнеполитические риски. Однако стоит отметить, что резвый отскок от дневных минимумов говорит о готовности рынка покупать чрезмерно перепроданный рубль", - отмечает Кочетков.