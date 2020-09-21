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21 сентября 2020 года 16:06
Рынок готов покупать чрезмерно перепроданный рубль - "Открытие Брокер"
Отскок от дневных минимумов в понедельник говорит о готовности рынка покупать чрезмерно перепроданный рубль, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине торгов понедельника в моменте слабел до 76,55 руб./$1 и 90,40 руб./EUR1, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. CAD, AUD и NZD теряли от 0,3% до 0,75% относительно доллара США. Сам доллар также совершил крутой разворот. Если в утренние часы индекс доллара проседал на 0,15%, то к середине европейской сессии он укреплял свои позиции на 0,4%. Одновременно о бегстве капитала от риска сигнализировала иена, которая отыгрывала у американца 0,4%. "В подобных условиях ослабление рубля на 0,6% к доллару и 0,2% к евро уже не кажется чем-то необычным, хотя на курс отечественной валюты продолжают давить внешнеполитические риски. Однако стоит отметить, что резвый отскок от дневных минимумов говорит о готовности рынка покупать чрезмерно перепроданный рубль", - отмечает Кочетков.
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21 сентября 2020 года 19:51
Рубль вечером заметно дешевеет к доллару и отыграл потери к евро с учетом действия разнонаправленных факторов
Москва. 21 сентября. Доллар уверенно дорожает, евро растерял рост первой половины дня на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль отыграл часть потерь под влиянием разнонаправленных факторов. читать дальше
.21 сентября 2020 года 19:26
Рынок акций показал рекордный откат за 5 месяцев на фоне общемирового падения из-за опасений второй волны COVID-19
Рынок акций РФ начал неделю с ощутимой просадки вслед за падением внешних фондовых площадок и нефти на фоне опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи; индексы МосБиржи и РТС закрепились ниже рубежей 2900 и 1200 пунктов соответственно, причем индикаторы показали рекордное падение за 5 месяцев во главе с бумагами нефтяных и золотодобывающих компаний. читать дальше
.21 сентября 2020 года 19:02
Давление на рынок акций в понедельник оказали ситуация на рынке нефти и динамика мировых фондовых индексов - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи в понедельник сделал существенный шаг к поддержке, расположенной на уровне 2850 пунктов, от которой в первой половине сентября началось восстановление, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. В рамках текущего снижения "медведи" могут увести... читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:44
Москва. 21 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник упали под давлением общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску"; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, подросли в цене за счет повышенного интереса участников рынка к "защитным" активам, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:38
Аналитики "Альфа-Капитала" полагают, что до конца текущего года рубль укрепится до 65-70 руб./1$, говорится в комментарии инвесткомпании. "Фактор хорошего состояния экономики, низкого уровня долга, профицита по счету текущих операций и консервативного бюджета проявляются на длинном горизонте.... читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:09
Диапазон колебаний нефтяных котировок на текущую неделю - $40-43 за баррель Brent - "КИТ Финанс Брокер"
По мнению анаитиков "КИТ Финанс Брокер", диапазон колебаний нефтяных котировок на текущую неделю составляет $40-43 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Цены на нефть после снижения с начала сентября отыграли часть потерь на прошлой неделе и вернулись к отметке в $42... читать дальше
.21 сентября 2020 года 17:25
Позитивное влияние на курс рубля может оказать выплата налогов на этой и в начале следующей недели - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка полагают, что позитивное влияние на курс рубля может оказать выплата налогов на этой и в начале следующей недели, отмечается в обзоре инвестбанка. По мнению экспертов Газпромбанка, со стороны внешних рынков на рубль будут влиять доклады глав ФРС и Министерства финансов... читать дальше
.21 сентября 2020 года 16:55
Аналитики Газпромбанка полагают, что в краткосрочной перспективе негативные настроения на рынке ОФЗ могут сохраниться, сообщается в обзоре банка. Главным событием прошлой недели стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор ожидаемо оставил ставку неизменной, отметив при этом наличие потенциала... читать дальше
.21 сентября 2020 года 16:29
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) Яков Яковлев и Юрий Голба полагают, что на текущей неделе ОФЗ будут торговаться в боковике. Однако, предупреждают они в обзоре компании, на среднесрочном горизонте в фокусе остаются геополитические риски, соответственно, давление на российский рынок долга... читать дальше
.21 сентября 2020 года 15:45
Москва. 21 сентября. Доллар развернулся вверх после снижения на старте торгов и уверенно повышается, евро усилил рост на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода глобальных инвесторов из рисковых активов и негативной динамики валют развивающихся рынков. читать дальше
.21 сентября 2020 года 15:39
Возможно ускорение развития среднесрочного нисходящего тренда по индексам Мосбиржи и РТС - "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника стремились к сентябрьским минимумам 2858 и 1183 пункта. Закрепление ниже указанных отметок может подтвердить и ускорить развитие среднесрочного нисходящего тренда, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Во второй половине дня,... читать дальше
.21 сентября 2020 года 15:15
Технически S&P500 демонстрирует признаки краткосрочной слабости, отмечает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Впервые с 23 апреля индекс широкого рынка завершил сессию ниже 50-дневной скользящей средней, что увеличивает риск углубления коррекции. Индикаторы RSI и MACD подтверждают... читать дальше
.21 сентября 2020 года 14:50
Нефть, недавно испытавшая резкую коррекцию и пробой вниз тренда, господствовавшего с июня, снова нашла спрос, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. Восстановление подпитали хорошие экономические данные из США и Китая - крупнейших в мире... читать дальше
.21 сентября 2020 года 14:30
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) с позитивом смотрят на долгосрочные перспективы рынка акций РФ и видят потенциал роста индекса РТС на 36% (на 12 месяцев), отмечается в обзоре инвесткомпании. "Вторая волна COVID-19 продолжает все больше накрывать Европу, в ближайшие несколько недель рынок... читать дальше
.21 сентября 2020 года 13:56
(добавлен 3-й абзац) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 72 рублей до 100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". "Мы полагаем, что на алмазном рынке... читать дальше
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