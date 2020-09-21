Возможно ускорение развития среднесрочного нисходящего тренда по индексам Мосбиржи и РТС - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника стремились к сентябрьским минимумам 2858 и 1183 пункта. Закрепление ниже указанных отметок может подтвердить и ускорить развитие среднесрочного нисходящего тренда, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Во второй половине дня, по мнению специалиста, стоит обратить внимание на выступления глав ЕЦБ и ФРС, но при текущих настроениях они вряд ли смогут существенно улучшить обстановку на рынках, говорится в комментарии инвесткомпании.