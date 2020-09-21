BCS GM с позитивом смотрит на долгосрочные перспективы рынка акций РФ

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) с позитивом смотрят на долгосрочные перспективы рынка акций РФ и видят потенциал роста индекса РТС на 36% (на 12 месяцев), отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Вторая волна COVID-19 продолжает все больше накрывать Европу, в ближайшие несколько недель рынок может оказаться под давлением из-за новых серьезных эпидемиологических ограничений – повторное ослабление экономики по мере приближения 4К20 пока не является консенсусным взглядом инвесторов, - пишет аналитик BCS GM Вячеслав Смольянинов. - Кейс Навального и протесты в Белоруссии в сочетании с угрозой санкций в отношении Северного потока-2 прежнему представляют угрозу, что говорит о сохранении высоких рисков для России".

Оттоки из российских фондов акций на прошлой неделе достигли постпандемического максимума в размере $86 млн, остальные крупные страновые фонды EM и фонды GEM также показали большие оттоки, при этом интерес глобальных инвесторов к облигациям EM снижается. "Мы с позитивом смотрим на долгосрочные перспективы рынка – видим потенциал роста индекса РТС на 36% (на 12 месяцев). Вместе с тем наш тактический подход остается в целом нейтральным, учитывая высокую степень неопределенности и вероятное сохранение волатильности на рынке", - заключает Смольянинов.