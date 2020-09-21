"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций АЛРОСА до "покупать" и оценку в 1,4 раза

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"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 72 рублей до 100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

"Мы полагаем, что на алмазном рынке вот-вот начнется новый цикл, который будет способствовать активному восстановлению рентабельности и дивидендов "АЛРОСА" во втором полугодии 2020 года и в дальнейшем в 2021 году", - пишут эксперты. По их прогнозам, в 2021 году EBITDA компании составит примерно 133 млрд рублей, DPS (дивиденд на акцию) - 14,39 рубля с дивдоходностью 19,1%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 79,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 76,29 рубля за штуку.