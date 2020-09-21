Рубль в понедельник может восстановиться до 75,3 руб./1$ - Sberbank CIB

Утром в понедельник внешний фон умеренно негативен для рубля, но если дальнейшего ухудшения ситуации не произойдет, то российская валюта все-таки может частично восстановиться до 75,3 за доллар в случае поддержки со стороны экспортеров, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Технические факторы предполагают, что цена Брент с большой вероятностью снизится до $42,1-42,4/барр. По оценке Sberbank CIB, это возможно в случае падения ниже $42,6/барр., чему могут способствовать возможное возобновление поставок из Ливии, снижение глобальных рынков акций на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе и отсутствие новых мер финансовой помощи. Потенциал роста ограничен уровнями $43,4-43,8/барр.

Обороты на рынке ОФЗ в пятницу составили всего 10 млрд руб. Аналитики Sberbank CIB ожидают, что в понедельник доходность ОФЗ останется вблизи текущих уровней ввиду снижения спроса на риск на глобальных рынках и возможного укрепления рубля.