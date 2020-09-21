Неоднозначная статистика за август в сочетании с экономической политикой омрачают перспективы восстановления российской экономики - Альфа-банк

Неоднозначная макростатистика за август в сочетании с экономической политикой омрачают перспективы восстановления российской экономики, полагают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и аналитик Анна Киюцевская.

Как отмечается в обзоре банка, в дополнение к слабым данным за август экономическая политика также становится менее благоприятной для роста.

"ЦБ сохранил ключевую ставку без изменений на заседании 18 сентября, а риторика регулятора ужесточилась. Если ранее мы ожидали, что ЦБ сможет понизить ставку до 3,75% до конца этого года, сейчас ее понижение даже до 4,0% до конца этого года не выглядит гарантированным. Во-вторых, правительство представило проект бюджета на 2021 год, в котором оно планирует не только сократить номинальный уровень расходов федерального бюджета (с 22-24 трлн рублей в этом году до 21,5 трлн рублей в будущем году), но и предлагает ряд мер, направленных на повышение налоговой нагрузки, в том числе предполагаемое повышение НДПИ в металлургическом секторе. В целом, учитывая статистику за август и смещение вектора экономической политики в последний месяц, мы считаем, что перспективы восстановления роста выглядят более пессимистично", - пишут эксперты.