Рынок акций РФ утром ускорил снижение во главе с нефтянкой вслед за миром

Москва. 21 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник ускорил снижение вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на фоне опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи; лидерами отката выступают бумаги нефтяных компаний, а также акции "Аэрофлота" после официального старта допэмиссии.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2915,85 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1207,41 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,8%.

Доллар вырос до 76,11 рубля (+0,36 рубля), золото просело до $1954,8 за тройскую унцию (-0,4%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Московской Биржи" (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Подорожали акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) официально объявил о начале допэмиссии до 1,7 млрд акций. Окончательное количество акций, размещаемых в рамках предложения, цена за акцию и общий объем привлеченных по итогам предложения средств будут определены в ходе предложения и объявлены в установленном порядке. Нынешние акционеры могут осуществить преимущественное право приобретения акций с понедельника и до 1 октября включительно. Срок оплаты будет объявлен после утверждения советом директоров компании цены за акцию.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, активность инвесторов на рынках акций в целом носит ограниченный характер из-за рисков, связанных с распространением COVID-19 и возможной необходимостью усиления ограничительных мер в отдельных странах. Опубликованное в прошедшие выходные расследование Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) в отношении крупных мировых банков также может повлиять на характер торгов на западных фондовых площадках.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций начал неделю с распродаж вслед за откатом внешних площадок. Никаких особых причин для негативной динамики американских индексов нет. Затягивание вопроса с принятием очередной программы стимулирования американской экономики, очередное обострение американо-китайских отношений и рост заболеваемости коронавирусом в мире - скорее поводы, нежели весомые причины для сокращения позиций по акциям.

Акции Сбербанка остаются лучше рынка на фоне приближающейся отсечки реестра под дивиденды. Дивидендная доходность более чем в 8% выглядит очень привлекательной. Сбербанк является одной из самых сильных бумаг российского рынка, и дивидендный "гэп" может быть закрыт очень скоро. Поэтому на просадках бумаги банка стоит покупать как спекулятивно, так и среднесрочно.

Минфин согласовал законопроект о повышении налогов на добычу металлических руд и сырья для производства удобрений. Документ уже внесен в Госдуму. Однако рост налоговой нагрузки на отрасль не является критическим, выпадающие доходы во многом будут компенсированы девальвацией рубля. Поэтому акции прежде всего черных металлургов можно начинать аккуратно подбирать на просадках.

Нефть дешевеет с пятницы на фоне сообщения о намерении Ливии начать экспорт нефти после 9-месячного перерыва. Но этот негатив частично компенсируется новым ураганом, который надвигается на США, полагает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич ожидает, что в рамках недели можно ожидать перехода широкого спектра рынков в консолидацию.

Сохраняются риски ухудшения ситуации в мировой экономике за счет пандемии. Отмечается активизация заболеваемости в некоторых странах Европы, где речь идет о второй волне коронавируса. Возможное введение странами карантинных ограничений будет способствовать негативной переоценке динамики их экономик, а значит и мировой, что окажет давление на широкий спектр активов.

Также сохраняется вероятность негативного влияния на рисковые активы со стороны отношений между США и Китаем. Рост напряженности между странами будет вести к переоценке вероятности возобновления торгового конфликта, что, в свою очередь, грозит последствиями для мировой торговли и мировой экономики.

Из поддерживающих факторов можно выделить новости по разработке вакцины от коронавируса различными компаниями. Инвесторы достаточно активно отыгрывают позитивные новости по тестированию вакцин, что способствует покупкам в рисковых активах.

В понедельник интерес представляет ожидаемое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое может оказать влияние на рыночные настроения. Рынок акций РФ вернулся в коридор 2900-2950 пунктов и движется к его нижней границе. В ходе сессии рынок может частично отыграть часть потерь на улучшении внешней конъюнктуры на фоне выступления главы ФРС, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, не успели американские нефтяники восстановить производство после ураганов "Лаура" и "Салли", как новый тропический шторм "Бета" угрожает платформам около побережья Луизианы и Техаса. Однако реакция котировок нефти оказалась сдержанной. В конце прошлой недели давление на рынок оказали новости из Ливии, где командующий Халифа Хафтар объявил о снятии блокады с месторождений и экспортных терминалов. Соответственно, на рынке усилились опасения, что в условиях второй волны COVID-19 предложение нефти может увеличиться существенно выше потребностей глобальной экономики.

Внешний фон в понедельник слабо негативный. Глобальный рынок финансовых услуг вновь под пристальным вниманием из-за информации от американского Минфина об участии крупнейших банков в схемах отмывания нелегальных доходов на $2 трлн в течение двух десятилетий, отмечает Кочетков.

В США в пятницу индексы снизились на 0,9-1,1%, завершив снижением третью неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с прошлого года, отмечает CNBC.

Инвесторы продолжают следить за переговорами о новом пакете мер поддержки экономики США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что для авиакомпаний и ресторанов может понадобиться отдельный пакет стимулов. По ее словам, с того момента, как члены Палаты представителей от Демократической партии предложили пакет объемом $3,4 трлн в мае, который не был поддержан Сенатом, возникли новые потребности.

Тем временем министерство торговли США сообщило в пятницу, что с 20 сентября запрещается "любое оказание услуг по распространению и сопровождению мобильных приложений WeChat и TikTok", а также их обновление через онлайн-магазины приложений в США.

В понедельник продолжилось снижение индексов акций в Азии (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня почитания пожилых, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,1%), проседают Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE теряют 2-2,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1,2%) на фоне растущих опасений инвесторов по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса.

В ряде стран наблюдается рост новых случаев заражения COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, сообщила в пятницу британская пресса.

Народный банк Китая (НБК) пятый месяц подряд сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. Ставка по пятилетним кредитам была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в понедельник.

Тем временем президент США Дональд Трамп дал согласие на сделку, предусматривающую переход популярного сервиса обмена короткими видео TikTok под контроль американских инвесторов, в том числе Oracle и Walmart.

Нефть в понедельник также дешевеет после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК+ приверженности сокращению добычи в полном соответствии с предыдущими договоренностями; цена Brent находится на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $42,34 за баррель (-1,9% и -0,4% в пятницу), октябрьская цена WTI - $40,23 за баррель (-2,1% и +0,3% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI - на 10,1%.

Власти США восстановили предусмотренные ООН санкции против Ирана и готовы принимать меры против стран, которые не поступят так же, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

По словам Помпео, "помимо эмбарго на поставки вооружения, это (санкции против Ирана - ИФ) включает в себя такие меры, как запрет на обогащение и переработку (ядерных материалов - ИФ) в Иране. Запрещается испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет. Также под санкциями - передача Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет".

По итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего на прошлой неделе, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года.

JMMC рекомендовал странам, участвующим в сделке по ограничению добычи нефти, быть готовыми принимать дальнейшие меры по стабилизации рынка при необходимости.

Общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 в США с начала пандемии по состоянию на понедельник выросло до 7 млн 1 тыс. 273 человек, сообщил портал Worldometer. В Индии выявлено более 5,48 млн случаев заболевания, в Бразилии - 4,54 млн случаев. Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 31,22 млн инфицированных.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,5% и -4,1% "префы"), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2,8%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,7%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+14,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+6,9%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,213 млрд рублей (из них 2,608 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).