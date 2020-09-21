Сроки снижения ключевой ставки ЦБ будут зависеть от краткосрочной конъюнктуры - Уралсиб

Аналитики Уралсиба считают, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется, но сроки этого снижения будут зависеть от краткосрочной конъюнктуры, говорится в обзоре корпорации.

Решение Банка России о сохранении ключевой ставки на заседании 18 сентября, по мнению аналитика Ирины Лебедевой, связано с тем, что инфляция ускорилась немного больше ожиданий ЦБ, выросли риски для рубля. Также повысились инфляционные ожидания населения. Тем не менее, отмечает эксперт, в среднесрочной перспективе (и в частности в 2021 г.), дезинфляционные риски преобладают: как только будет исчерпан восстановительный рост, связанный с отложенным спросом и вызванный снятием ограничений, а также мерами поддержки, возвращение экономики к потенциалу замедлится. Это будет сдерживать рост цен.

Центробанк рассчитывает, что проводимая стимулирующая денежно-кредитная политика не позволит инфляции значимо отклониться от долгосрочного ориентира в 4%. Из факторов, которые находятся вне влияния ЦБ, и которые существенно влияют на динамику инфляции, особо была выделена бюджетная сфера.

"В целом мы полагаем, что сохраняется пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, наш прогноз на конец года остается неизменным (4%), но сроки этого снижения будут зависеть от краткосрочной конъюнктуры", - пишет Лебедева.