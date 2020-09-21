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Главная / Мнения аналитиков / Сроки снижения ключевой ставки ЦБ будут зависеть от краткосрочной конъюнктуры - Уралсиб
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21 сентября 2020 года 12:14
Сроки снижения ключевой ставки ЦБ будут зависеть от краткосрочной конъюнктуры - Уралсиб
Аналитики Уралсиба считают, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется, но сроки этого снижения будут зависеть от краткосрочной конъюнктуры, говорится в обзоре корпорации. Решение Банка России о сохранении ключевой ставки на заседании 18 сентября, по мнению аналитика Ирины Лебедевой, связано с тем, что инфляция ускорилась немного больше ожиданий ЦБ, выросли риски для рубля. Также повысились инфляционные ожидания населения. Тем не менее, отмечает эксперт, в среднесрочной перспективе (и в частности в 2021 г.), дезинфляционные риски преобладают: как только будет исчерпан восстановительный рост, связанный с отложенным спросом и вызванный снятием ограничений, а также мерами поддержки, возвращение экономики к потенциалу замедлится. Это будет сдерживать рост цен. Центробанк рассчитывает, что проводимая стимулирующая денежно-кредитная политика не позволит инфляции значимо отклониться от долгосрочного ориентира в 4%. Из факторов, которые находятся вне влияния ЦБ, и которые существенно влияют на динамику инфляции, особо была выделена бюджетная сфера. "В целом мы полагаем, что сохраняется пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, наш прогноз на конец года остается неизменным (4%), но сроки этого снижения будут зависеть от краткосрочной конъюнктуры", - пишет Лебедева.
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21 сентября 2020 года 19:51
Рубль вечером заметно дешевеет к доллару и отыграл потери к евро с учетом действия разнонаправленных факторов
Москва. 21 сентября. Доллар уверенно дорожает, евро растерял рост первой половины дня на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль отыграл часть потерь под влиянием разнонаправленных факторов. читать дальше
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.21 сентября 2020 года 19:02
Давление на рынок акций в понедельник оказали ситуация на рынке нефти и динамика мировых фондовых индексов - Промсвязьбанк
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.21 сентября 2020 года 18:44
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.21 сентября 2020 года 18:38
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.21 сентября 2020 года 18:09
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По мнению анаитиков "КИТ Финанс Брокер", диапазон колебаний нефтяных котировок на текущую неделю составляет $40-43 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Цены на нефть после снижения с начала сентября отыграли часть потерь на прошлой неделе и вернулись к отметке в $42... читать дальше
.21 сентября 2020 года 17:25
Позитивное влияние на курс рубля может оказать выплата налогов на этой и в начале следующей недели - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка полагают, что позитивное влияние на курс рубля может оказать выплата налогов на этой и в начале следующей недели, отмечается в обзоре инвестбанка. По мнению экспертов Газпромбанка, со стороны внешних рынков на рубль будут влиять доклады глав ФРС и Министерства финансов... читать дальше
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.21 сентября 2020 года 16:06
Отскок от дневных минимумов в понедельник говорит о готовности рынка покупать чрезмерно перепроданный рубль, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль в первой половине торгов понедельника в моменте слабел до 76,55 руб./$1 и 90,40 руб./EUR1, констатирует ведущий аналитик по глобальным... читать дальше
.21 сентября 2020 года 15:45
Москва. 21 сентября. Доллар развернулся вверх после снижения на старте торгов и уверенно повышается, евро усилил рост на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода глобальных инвесторов из рисковых активов и негативной динамики валют развивающихся рынков. читать дальше
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Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) с позитивом смотрят на долгосрочные перспективы рынка акций РФ и видят потенциал роста индекса РТС на 36% (на 12 месяцев), отмечается в обзоре инвесткомпании. "Вторая волна COVID-19 продолжает все больше накрывать Европу, в ближайшие несколько недель рынок... читать дальше
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