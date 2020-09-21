Нефть снова нашла спрос - Saxo Bank

Нефть, недавно испытавшая резкую коррекцию и пробой вниз тренда, господствовавшего с июня, снова нашла спрос, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. Восстановление подпитали хорошие экономические данные из США и Китая - крупнейших в мире потребителей, а также общее улучшение риск-аппетита после того, как акции крупнейших американских компаний нашли поддержку.

Главным фактором, однако, по мнению эксперта, оказалась мощная словесная интервенция министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдулазиза бен Сальмана, после заседания ОПЕК+ на прошедшей неделе. Он открыл это заседание, строго осудив те страны-члены, которые хотят безнаказанно качать слишком много нефти. Отвечая позже на вопрос журналиста, он пошел еще дальше и потребовал от продавцов не мешать намерениям королевства: "Я гарантирую, что всякий, кто играет в игры на этом рынке, горько пожалеет". "Вероятно, в этом выразилось разочарование от того, что сокращения добычи в ОПЕК+ пока не дали сильного восстановления цен, но также, видимо, министр хотел предотвратить интенсивную короткую продажу на фоне хрупкого (по мнению ОПЕК, МЭА и BP) восстановления спроса и очень высокого объема запасов. С июля, когда фундаментальные показатели, но не цены, стали ослабевать, общий объем шортов хедж-фондов по маркам WTI и Brent более чем удвоился, достигнув 235 млн баррелей", - указывает Хансен.

Хотя на короткое время продавцы могут двигать рынок, главным фактором всегда остается фундаментальная обстановка. И хотя недавняя 15-процентная коррекция марки Brent привела цену в соответствие с текущим фундаменталом, дальнейшее восстановление, по мнению эксперта Saxo Bank, требует чего-то большего, чем словесная интервенция, даже от крупнейшего в мире производителя.

"Мы сохраняем осторожность относительно способности нефти значительно подняться в короткой перспективе, разве что ОПЕК+ неожиданно откажется от намеченного на январь повышения квот добычи на 2 млн баррелей в сутки. В то время как ОАЭ, значительно отставшие от квот в августе, снова сократят добычу, остаются сомнения насчет Ирака и Ливии. Ирак, по контрольным данным, в этом месяце увеличил добычу, а в Ливии благодаря перемирию возможно восстановление от текущего уровня, не доходящего до 100 тыс. баррелей в сутки", - резюмирует Оле Хансен.