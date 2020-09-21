"Ленэнерго" остается антикризисным активом - "ФИНАМ"

Аналитики "ФИНАМа" считают акции "Ленэнерго" справедливо оцененными рынком, подтверждая рекомендацию "держать" для "Ленэнерго ао" и "Ленэнерго ап", говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Наталии Малых.

"Мы считаем "Ленэнерго" антикризисным активом. Прибыль, по нашим оценкам, будет держаться вблизи пиковых значений, что обеспечит выплаты с привлекательной дивидендной доходностью по привилегированным акциям. При этом акции вполне справедливо оценены рынком, на наш взгляд", - отмечает Малых.

Скорр. прибыль за 1П 2020, по оценкам эксперта "ФИНАМа", вышла на сопоставимый с прошлым годом уровень 8,2 млрд руб. (-1,9%). Прибыль по РСБУ составила 7,6 млрд руб. (-2,4% г/г). После принятия сетевых инициатив аналитики ожидают улучшения производственных, финансовых показателей компании, а также дивидендного профиля по обыкновенным акциям.

"Ленэнерго" подала в суд с намерением вернуть 17,4 млрд руб. недополученной из-за "сглаживания" тарифной выручки с Комитета финансов Ленинградской области. Если компания выиграет дело, то это может стать мощным драйвером для акций "Ленэнерго", особенно привилегированных, полагает Малых.

"Ленэнерго" - распределительная сетевая компания, работающая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с выручкой 83 млрд руб. в 2019 г. Является одной из самых прибыльных "дочек" Россетей среди региональных сетевых компаний.