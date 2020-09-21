Сценарий возможной паузы в управлении ключевой ставкой до конца 3 квартала 2021 года вполне оправдан - Росбанк

Аналитики Росбанка считают оправданным сценарий возможной длительной паузы в управлении ключевой ставкой Банка России до конца 3 квартала 2021 года и небольшого повышательного шага в 4 квартале 2021 года, сообщается в обзоре банка.

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых не выглядит неожиданным, отмечают аналитики. "Регулятор по-прежнему видит перспективу среднесрочного замедления темпа прироста цен, что может иметь в своей основе перестройку балансов домохозяйств и неравномерное восстановление активности в ряде отраслей. Однако этот процесс может иметь и обратные последствия из-за перестройки относительных цен в экономике - вероятно, они вышли на первый план и временно сказались на текущей инфляции и инфляционных ожиданиях. Поэтому ориентир на ближайшие заседания остался относительно "мягким" с прицелом на оценку целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки", - указывают специалисты.

"В свете роста внимания к краткосрочной динамике цен мы воспринимаем ориентир Банка России как нейтральный сигнал и переориентацию внимания с прогнозирования последствий пандемии на оценку последствий уже реализованного снижения ставки. В свете нашего прогноза по инфляции (4,3% г/г, Банк России 3,7-4,2% г/г) шансы увидеть дальнейшее снижение ставки до конца года минимальны. Более того, оправданным становится сценарий длительной паузы в управлении ключевой ставкой до конца 3к'21 и небольшого повышательного шага в 4к'21", - пишут эксперты Росбанка.