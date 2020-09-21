Повышение НДПИ, безусловно, нанесёт удар по металлургам и химикам, но по-разному отразится на компаниях - "КИТ Финанс Брокер"

Повышение НДПИ, безусловно, нанесёт удар по металлургам и химикам, но нововведения по-разному отразятся на компаниях, отмечается в комментарии аналитика "КИТ Финанс Брокер" Дмитрия Баженова.

По мнению Баженова, важно понимать, у ГМК Норильского никеля и ФосАгро - одна из самых низких себестоимости в мире и одна из самых высоких рентабельностей, а текущий рост цен на производимую ими продукцию и девальвация рубля, обеспечит сильные финансовые результаты по итогам 2020 г. В связи с этим негативное влияние от налогового маневра на акции компаний будет ограниченным. Эксперты "КИТ Финанс Брокер" сохраняют рекомендацию "держать" для акций данных компаний в долгосрочных портфелях.

Сколько компании могут потерять от НДПИ (% снижения от EBITDA в 2021 г.) :

Норильский никель - 5,0-6,0%;

ФосАгро - 2,5-3,0%;

En+ - 2,5-3,0%;

Северсталь - 1,6-2,5%;

НЛМК - 0,7-1,0%;

ММК - 0,1-0,3%

На минувшей неделе стало известно о планах Минфина о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза с начала 2021 г. Под повышение НДПИ попадают производители калийных солей (сейчас — 3,8% от стоимости продажи) и апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), полезных ископаемых, содержащих компоненты с высокой добавленной стоимостью: никель, титан, платиноиды (за исключением нефелинов и бокситов, текущая ставка — 6%) и железной руды (4,8%), напоминают эксперты КИТ. То есть повышение налогов коснётся всех видов твердых полезных ископаемых за исключением угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья.

Подобная мера должна обеспечить поступления в бюджет в размере 56 млрд руб., сообщили в прессслужбе Минфина. По оценкам бизнеса, мера приведет к росту платежей на 90 млрд руб. в год. В Минфине сообщили, что правительство уже одобрило соответствующий законопроект. Сейчас документ готовится к внесению в Госдуму. Также после встречи с представителями бизнеса стало известно, что производители металлов и удобрений не смогли убедить МинФин отказаться от роста НДПИ с 1 января 2021 г.

Тему повышения НДПИ планируется еще раз обсудить на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова на текущей неделе. Эксперт "КИТ Финанс Брокер" отметил, что Белоусов один их тех представителей власти, который, как правило, выступает за увеличение налоговых поступлений за счёт бизнеса. Соответственно, на совещании в следующий вторник ситуация относительно плана по повышению налогов для металлургов и химиков вряд ли изменится.