"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Mail.ru по текущим ценам на срок 2-3 мес., говорится в комментарии инвесткомпании. При условии сохранения тренда на восстановление экономической активности и снижения фактора пандемии, аналитики КИТ полагают, что акции Mail.ru покажут опережающую рынок динамику на ожиданиях включения бумаг в индекс MSCI Russia.

Акции Mail.ru – один из основных кандидатов на включение в базу расчета индекса MSCI Russia по итогу ноябрьской ребалансировки. Включение в индекс приведёт к притоку денежных средств в акции Mail.ru со стороны крупных хедж-фондов, как результат – рост котировок. По итогу августовской ребалансировки индекса в состав MSCI Russia включены акции Яндекса с весом 10%, что, по мнению аналитиков инвесткомпании, является одной из причин летнего ралли в акциях. Подобного сценария аналитики ожидают в бумагах Mail.ru.

Эксперты "КИТ Финанс Брокер" обращают внимание на финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО: "Выручка компании выросла на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 8,2% – до 3,5 млрд руб. Режим самоизоляции положительно сказался на финансовых результатах. В частности, выручка сегмента MMO-игр выросла на 47,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,1 млрд руб. Дополнительный вклад в рост финансовых показателей внесли прочие проекты, выручка которых выросла на 161,4% – до 2,7 млрд руб.".

По мнению экспертов инвесткомпании, рост главным образом обеспечили образовательные онлайн-проекты, а также облачные сервисы и решения для бизнеса. Эксперты ожидают, что компания продолжит поддерживать высокие темпы роста в будущих периодах.

"Ближайший конкурент Mail.ru на российском фондовом рынке – Яндекс. Если сравнивать компании по мультипликаторам (P/E, EV/EBITDA), то акции Mail.ru торгуются с дисконтом и обладают потенциалом роста более 40%. Впрочем, дисконт частично оправдан: во-первых, более сложной структурой акционерного капитала, что несет в себе риски для инвесторов, во-вторых, «перекупленностью» акций Яндекса, с начала года бумаги на Московской бирже прибавили почти 70%", - отмечают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

Mail.ru Group — российская технологическая компания. Среди её активов социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портфолио онлайн-игр, куда входят такие проекты как Warface, Armored Warfare, Skyforge, Аллоды Онлайн. А также «Delivery Club» и «Ситимобил». 90% выручки - доходы от рекламы, игр и соцсервисов. За счет диверсификации доходов (в первую очередь, за счет развития быстрорастущего игрового сегмента), компания менее подвержена колебаниям выручки относительно ее ближайшего конкурента Яндекса. Данное конкурентное преимущество оказало сильнейшую поддержку на пике пандемии, указывается в комментарии "КИТ Финанс Брокер".