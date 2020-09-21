Рынки акций и инструментов с фиксированной доходностью могут оставаться под давлением до выборов в США - ITI Capital

Рынки акций и инструментов с фиксированной доходностью могут оставаться под давлением до выборов в США, говорится в комментарии ITI Capital. Инвесторы ждут новых фискальных стимулирующих мер и новостей о создании вакцины, которая вряд ли появится до середины октября. Таким образом, в этих условиях лучше оставаться в недооцененных акциях, но с ограниченной экспозицией, полагают аналитики инвесткомпании.

Около 51% зарегистрированных избирателей в США говорят, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня, в то время как 43% поддерживают Трампа. Разрыв в 8 баллов не меняется уже месяц.

Наибольшую озабоченность вызывают темпы роста заболеваемости коронавирусом, которые составляют 3-5%, отмечается в комментарии ITI Capital. Прирост числа случаев в США за выходные составил 42 тыс., это второй по величине показатель после Индии, где количество новых случаев сократилось до 72 тыс. Во Франции, Испании, Израиле, Великобритании, России, Аргентине и других странах наблюдаются признаки приближения второй волны.

Тем не менее, замедление наблюдается не во всех секторах мировой экономики, торговля в этом году восстанавливается гораздо быстрее, чем после финансового кризиса 2008 г., что поддерживает другие сектора, подчеркивают эксперты ITI Capital. Такая динамика идет вразрез с прогнозами о том, что пандемия может навсегда разорвать глобальные связи. Падение международной торговли в годовом выражении стало самым масштабным со времени Великой депрессии из-за коронавируса. Экономисты предупреждали о росте протекционизма, а некоторые компании заявили, что пересмотрят зарубежные цепочки поставок, уязвимые перед неожиданными потрясениями.

Объем новых экспортных заказов вырос в 14 из 38 экономик в августе по сравнению с четырьмя в июне, по данным исследовательской фирмы IHS Markit.