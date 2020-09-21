Рублевые облигации на неделе продолжат консолидацию вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин на текущей неделе ожидает, что рублевые облигации продолжат консолидацию вблизи текущих уровней. Поддержку рынку, по его мнению, окажут ожидания сохранения мягкой ДКП на горизонте 2020 - 2022 гг., сообщается в комментарии банка.

Российские евробонды в пятницу торговались в небольшом плюсе, чему способствовало сохранение котировок Brent выше $43 за баррель, отмечает Монастыршин. Доходность Russia`29 снизилась до 2,36% годовых (-1 б.п.), Russia`47 - до 3,30% (-1 б.п.). "Премия в российских 10-летних евробондах к UST-10 на протяжении последнего месяца удерживается около 170 б.п., что, на наш взгляд, соответствует страновым рискам", - указывает Монастыршин.