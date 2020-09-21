Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73-76 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 73-76 руб./1$, а по паре EUR/RUB - на уровне 87-89 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной соответствовало консенсус-прогнозу участников рынка и не оказало влияние на курс российского рубля, - полагает Тимошенко. - Укрепление национальной валюты возможно при условии снижения геополитических рисков. В минувший четверг, на фоне падения цен на нефть и укрепления доллара, рубль снизился, в то время как геополитические риски продолжали оказывать давление на российские активы. Россия нашла источник пополнения бюджета в повышении налогов для ряда отраслей - от металлургии до табачной промышленности - и пересмотре льгот для нефтяной отрасли, что должно принести дополнительно в бюджет около $4,5 миллиардов в год. Вчера состоялась онлайн-конференция ОПЕК, в рамках которой организация обещала принять дополнительные необходимые меры для стабилизации рынка нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз осудил страны, сократившие недавно добычу, за то, что они превышают установленные квоты, а также заявил, что ОПЕК и ее союзники будут бороться против спекуляций на рынке нефти".