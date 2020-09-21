Рубль попробует укрепиться к доллару в первой половине торгов понедельника - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что в первой половине торгов понедельника рубль попробует укрепиться к доллару. Но при этом Антонов отмечает, что сильным сопротивлением выступает отметка 75 руб./$1, и поводов для ухода под нее нет. "Техническая картина для рубля также негативна: пара доллар/рубль пока остается в восходящем канале. Поэтому при малейшем негативе пара пойдет к верхней границе коридора, в район 77 руб./$1", - пишет специалист в комментарии компании.