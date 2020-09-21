Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника с понижения в пределах 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2935-2945 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2935-2945 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2910 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2980 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей в понедельник не ожидается, отмечает Манжос, поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.